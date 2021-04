Le Parquet a rendu son acte d’accusation – Fourgon et agence de sécurité braqués: huit prévenus renvoyés en jugement Le premier hold-up a eu lieu en 2014 sur un parking à Plan-les-Ouates, le second dans une société de convoyage de fonds en 2016 à Vernier. Fedele Mendicino

C’est sur le parking des Cherpines qu’un braquage a eu lieu en août 2014. Laurent Guiraud

Le Ministère public a bouclé son enquête sur deux hold-up qui avaient défrayé la chronique en 2014 et 2016. Huit personnes sont aujourd’hui renvoyées en jugement devant le Tribunal correctionnel. Le procès n’a pas encore été agendé.

Parmi les accusés figurent quatre frères, leur mère et un agent de sécurité. Cinq suspects sont accusés d’avoir commis les deux brigandages aggravés au détriment d’un fourgon de convoyeurs de fonds aux Cherpines en 2014 et d’une agence de sécurité à Vernier deux ans plus tard.

«Deux autres prévenus sont accusés notamment d’avoir tenté de dissimuler une partie du butin et la provenance des fonds provenant de ces brigandages», écrit le pouvoir judiciaire dans un communiqué. Trois prévenus, dont la mère, sont poursuivis pour entrave à l’action pénale.