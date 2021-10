La série SF qui veut tout manger – «Foundation», grandeur et décadence de l’empire Asimov De la difficile tâche d’AppleTV+ pour illustrer une œuvre de science-fiction parmi les plus complexes. Action? Suspense? Tout ce qu’il n’y a pas dans le texte, s’en amusait le père des empires galactiques, Isaac Asimov, disparu il y a près de trente ans. Fabrice Gottraux

«Foundation», la série d’Apple TV+ d’après les livres d’Isaac Asimov: l’acteur Lee Pace dans le rôle de l’empereur de la galaxie, Cléon, cloné ad vitam aeternam. Apple TV+

Au commencement de la série «Foundation», une très jeune femme quitte ses parents accablés de chagrin, abandonnant son clan sur une planète couverte d’eaux noires et froides. Elle est douée pour les maths. Les sciences constituent un péché pour son peuple. Sa destinée l’appelle ailleurs, au cœur de l’Empire galactique: Trantor, ville-planète noyée sous les monuments gigantesques, les tours, les bureaux, les taudis. On y trouve même une université, repaire d’un chercheur hors norme, un «Cassandre» capable, par le seul recours aux statistiques, de prédire la chute inéluctable de l’Empire. Ce qui lui vaut d’être envoyé loin en périphérie de la galaxie, accompagné par la jeune femme et une clique de disciples. L’Empire va-t-il s’effondrer? Pourra-t-on y remédier? Se fera-t-on la guerre? Peut-être même qu’un peu de cul aussi… Ainsi débute la série la plus ambitieuse du moment.