L’éditorial – Foules, mode d’emploi et

de contrôle Xavier Lafargue

Genève, le 18 mai 2020. Autour de la plaine de Plainpalais, près de 2000 cyclistes ont participé manifesté pour une pérennisation des aménagements cyclables. Photo: Laurent Guiraud/Tamedia

La police est donc intervenue dimanche 24 mai au centre sportif de Vessy. Là où quelques copains avaient décidé de se réunir pour taper dans un ballon de foot. Sous le regard, et c’est cela qui est plus gênant, de bon nombre de spectateurs. Étaient-ils plus d’une centaine? Voire trois cents, comme l’a indiqué le responsable des installations? Qu’importe, ils étaient en tout cas bien plus de cinq. Sur le terrain, et surtout en dehors.

Or, en période de Covid-19, quand bien même la pandémie donne des signes d’essoufflement, on ne doit compter que jusqu’à cinq. Au-delà, tout rassemblement est strictement interdit. Demain, le Conseil fédéral décidera ou non d’assouplir cette mesure. Dans l’intervalle, il est dans l’intérêt de chacun de s’y tenir, avant tout par respect pour les autres.

Voilà pour le mode d’emploi réservé actuellement à toutes les manifestations. Afin qu’il soit respecté, une information claire et des contrôles sont nécessaires. Pour ne pas avoir au moins tenté de disperser une manifestation réunissant près de 2000 cyclistes à Plainpalais il y a huit jours, les forces de l’ordre ont en quelque sorte brouillé le message. Elles ont donné l’impression soit qu’une certaine tolérance concernant le nombre de participants était permise, soit que certains thèmes – liés au climat et à la mobilité douce peut-être? – passaient mieux que d’autres.

Ce n’est pas le cas, a rappelé hier le patron du Département de la sécurité. Des sanctions contre les adeptes de la petite reine devraient encore tomber. Logique. Les règles doivent être les mêmes pour tous, que l’on soit footballeur, spectateur ou cycliste.

Dans une même optique d’équité, il serait bon aussi que chaque commune accepte d’ouvrir ses installations sportives aux clubs qui les fréquentent. Certaines ont déjà franchi le pas…