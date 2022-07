Concert organisé par la Ville – Foule énorme au parc La Grange pour Gilberto Gil Le musicien brésilien se produisait mercredi dans le cadre de Musiques en été, festival gratuit sur la scène Ella Fitzgerald. Fabrice Gottraux

Mercredi 20 juillet 2022: le chanteur brésilien Gilberto Gil en concert au parc La Grange dans le cadre de la tournée «Nós a Gente». BASTIEN GALLAY

On oublie combien une foule, compacte, en mouvement, produit de chaleur. Mercredi 20 juillet, lorsqu’apparaissent à l’horizon les cimes du parc La Grange, 21 heures viennent de sonner. Un écho retentit entre les bâtiments tout neufs bordant la gare des Eaux-Vives. Ici, il fait presque frais. Mais dans cinq minutes, la température va monter.

On s'approche. On croise des couples. Des familles en reviennent déjà. Celles qui restent mangent sur place, petits et grands assis autour d'un napperon posé sur la pelouse. Tous les autres sont debout, cherchent un passage entre les arbres, sur les côtés, pour se rapprocher de la scène. Le concert de Gilberto Gil a commencé. La foule est immense.

Foule immense devant la scène de Musiques en été au parc La Grange. BASTIEN GALLAY

La Ville, organisatrice de Musiques en été, a dénombré 5000 spectateurs dans la zone réservée au public, entre la scène et la régie. Si l’on inclut les va-et-vient alentour, le total doit avoisiner le double. Situation semblable à ce que le public avait vécu lors de cet autre concert gratuit, Cesaria Evora, en 2006.

Entre les feuillages ou par-dessus les têtes, selon qu’on s’est avancé suffisamment près, on aperçoit enfin la scène. Le chanteur brésilien, on l’entend très bien. Le verra-t-on pour de vrai?

Gilberto Gil sur la scène Ella Fitzgerald, mercredi 20 juillet 2022. BASTIEN GALLAY

Une frêle silhouette vêtue de blanc au centre du plateau: le voici, le champion de la musique populaire du Brésil, celle d’avant la chute du mur. Qui reprend le refrain joli d’Antônio Carlos Jobim et Vinícius de Morase, «Garota de Ipanema». «En version actualisée», précise la vedette, 80 ans depuis le mois de juin. Sur un rythme reggae.

Et la famille du musicien, vingt musiciens sur scènes, enfants et petits enfants, certains pas plus vieux que six ou sept ans, de chanter en chœur autour du patriarche.

Le tournage d’une série

Gilberto Gil est reparti sur la route pour sa tournée «Nós a gente» – «nous, les gens», en portugais du Brésil - jeu de mots avec ce titre fameux du répertoire maison, «Nossa gente» soit «notre peuple». C’était l’autre soir à Narbonne. Ce jeudi à Barcelone. Entre les deux, Genève, qui accueillait un équipage complet de soixante personnes au moins.

Gil et sa famille, la réunion fait l’objet d’une série télé, produite au Brésil, financée par Amazon. Une première saison raconte les préparatifs de cette tournée. La suivante, actuellement en tournage, suit l’artiste et son clan sur chaque scène d’Europe, y compris ce soir-là au bout du lac.

