Météo – Fortes chutes de neige à Zurich: bus et trams au point mort Les transports publics sont à l’arrêt vendredi à Zurich en raison de la neige abondante. La reprise du trafic est encore incertaine.

Image d’archive AFP

De fortes chutes de neige à Zurich ont entraîné la paralysie temporaire des lignes de bus et trams de la ville et de ses alentours. C’est ce qu’a annoncé le service des transports publics zurichois (VBZ) dans une déclaration tôt vendredi.

En ville, les lignes de tram et de bus ne fonctionnent pas à l’heure actuelle, a indiqué la centrale de VBZ à l’agence Keystone-ATS. Des branchages sont encore emmêlés aux câbles électriques et on trouve des véhicules en panne sur de nombreux itinéraires.

VBZ a ajouté ne pas pouvoir faire de pronostic sur la reprise du trafic des trams et bus pour le moment. Les personnes qui doivent quitter leur domicile doivent passer aux trains régionaux ou taxis.

Jeudi soir déjà, en raison des fortes chutes de neige, les transports publics zurichois étaient en partie suspendus. Il n’y a pas eu d’amélioration à cause des conditions météorologiques et des amas de branches tombées de toutes parts.

ATS