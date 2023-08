Fortes chaleurs en Suisse romande – Comment ils vivent la canicule au travail Sur un chantier, au milieu du lac ou sur le bitume, la chaleur s’invite partout. Du matin au soir, balade de Genève à Lausanne. Georges Cabrera

Il est 9 h ce mardi 22 août et le thermomètre affiche déjà 28 degrés. La température n’est pas descendue au-dessous de 22 pendant la nuit. Dans la rue des Rois, des ouvriers s’activent depuis deux heures déjà. Ils s’arrêteront à midi, à Genève, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt) ayant décidé d’interdire certains travaux l’après-midi lors des pics de chaleur. Fernando Ribeiro, 52 ans, chef de chantier, salue cette décision. «C’est fatigant. Le soir, quand on rentre à la maison, même après la douche, on est cassé», confie-t-il.

À la buvette des Bains des Pâquis, une fois que tout est en place, l’équipe de cuisiniers profite du plan d’eau pour se rafraîchir en faisant une petite baignade avant le coup de feu. Ici, on propose des menus frais qui ne nécessitent pas trop de cuisson. Même si les fondues restent appréciées l’été également. Les conditions sont parfois rudes. «Il faisait si chaud lundi qu’on aurait pu cuire nos bavettes de porcs à l’air libre dans la cuisine», s’amuse Tiago Ortis, un aide cuisinier.

Jusqu’à 55 degrés…

Sur les eaux du Léman, les conditions de travail s’avèrent aussi très difficiles. Les équipages des bateaux de la CGN, la Compagnie générale de navigation, peuvent en témoigner. Ce jour-là, le capitaine Daniel Gonin est à la manœuvre sur le Simplon, qu’il dirige depuis la timonerie, en haut du navire. Mais l’habitacle est exposé au soleil toute la journée. «Par moments, il y a des petits airs thermiques qui nous sauvent un peu», raconte-t-il. Mais la réverbération du soleil sur l’eau rend la chaleur encore plus prégnante.

«Il faut quand même avoir une bonne condition physique et être passionné pour faire ce travail.» Killien Baudat, mécanicien à vapeur

Les accostages sont particulièrement pénibles car le goudron emmagasine la chaleur et fait remonter un air étouffant. «Il arrive parfois que des gens attendant sur les quais soient pris de malaise», rapporte Daniel Gonin.

Autre ambiance quelques étages plus bas. Le navire à vapeur de la flotte Belle Époque a des roues à aubes. Depuis 100 ans, les mêmes gestes y sont répétés pour faire avancer, reculer et arrêter le bateau. C’est ce qui fait la fierté du mécanicien à vapeur Killien Baudat. Par canicule, au milieu de ses machines bien huilées, la température monte jusqu’à 55 degrés. C’est environ 10 de plus que d’habitude. «Il faut quand même avoir une bonne condition physique et être passionné pour faire ce travail», précise le trentenaire.

«Ne pas avoir peur de la chaleur»

Ce travail et d’autres, par temps de canicule. À Lausanne, les fortes chaleurs sont difficilement supportables. Cet après-midi, le calme règne sur le bitume du pôle muséal Plateforme 10. La terrasse du restaurant Nabi est fermée. Les clients ont la possibilité de s’installer dans une salle climatisée à l’intérieur.

En télétravail ce jour-là, Lynne Faires a toutefois choisi de s’installer dehors à l’ombre. Cette nutritionniste de 36 ans préfère se passer de la climatisation pour des raisons écologiques. «C’est important de ne pas avoir peur de la chaleur, on peut s’adapter», conclut-elle.

