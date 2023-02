L’association Dystinctif a été fondée par quatre professionnelles du monde de la santé ayant fait le même constat: lorsque des parents apprennent que leur enfant souffre d’un trouble du développement (de l’attention, avec ou sans hyperactivité, ou dans le spectre de l’autisme), ils ne bénéficient d’aucun suivi.

«L’annonce est déjà un choc, mais en plus on nous dit qu’il fait agir le plus vite possible et on nous lâche en pleine nature», constate une des fondatrices, Delphine Gonin, qui a personnellement vécu cette situation. Pourtant à l’aise dans ce milieu, elle décompte avoir fait plus de 180 mails et coup de fil pour mettre en place un réseau. «Je n’ose même pas imaginer le défi que cela représente pour des parents ne maîtrisant pas bien le français».

En fonction de leurs relations et connaissances, les quatre fondatrices ont donc imaginé de construire des lieux qui réuniraient plusieurs professionnels avec une administration commune, afin de pouvoir simplifier les démarches et réduire le nombre de déplacements. Bettens devait accueillir leur première structure.

«Nous sommes bien sûr déçues de ce nouveau rejet, réagissent Delphine Gonin et sa collègue et amie Émilie Deladoey, enfant du village. Mais cela ne nous démotive pas: nous sommes désormais à la recherche de locaux à louer. Entre 200 et 1500 m2, idéalement toujours dans le Gros-de-Vaud pour des raisons de centralité géographie et de cruel manque d’une telle structure dans cette région.»