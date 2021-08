Carrière – Formation: les métiers du digital restent très demandés La pénurie sévit dans le monde de la transformation digitale. Pour acquérir ces compétences, il faut recourir à la formation continue et aux cours en ligne. Mary Vakaridis

La transition numérique manque de filières de formation dédiées. Getty Images

«Il est actuellement quasiment impossible de trouver un développeur d’application mobile. Et pas seulement sur le marché suisse, il n’y en a pas non plus en Italie, ni en Serbie. La pénurie sévit jusqu’en Inde, alors que ce pays est le berceau d’une main-d’œuvre très qualifiée en informatique.» Cofondateur et directeur de Darwin Digital, Daniel Kaempf estime que l’ensemble des filières menant aux métiers de la transformation numérique devrait être renforcé en Suisse. «Pour l’heure, le meilleur cursus est un diplôme d’ingénieur d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée. Ensuite, il faut compléter ses connaissances par des formations en ligne. Et puis surtout, il faut gagner de la pratique en exerçant dans une entreprise en tant que junior.»