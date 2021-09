Véhicules électriques – Ford annonce un investissement de 11,4 milliards de dollars Le constructeur automobile américain a également précisé qu’il comptait embaucher près de 11’000 pour développer sa filière électrique.

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé lundi soir la création de quatre usines de batteries et véhicules électriques aux États-Unis avec son partenaire sud-coréen SK Innovation, avec à la clé 11’000 emplois à l’horizon 2025. Les usines seront installées dans le Kentucky et le Tennessee, a précisé Ford dans un communiqué.

Le groupe américain investira 7 milliards de dollars qui font partie des 30 milliards déjà annoncés plus tôt cette année et SK Innovation investira le restant. «Nous annonçons le plus gros investissement dans de nouvelles installations de fabrication des 118 années d’histoire de Ford», a indiqué le groupe. Ford a également souligné que cet investissement soutenait «l’objectif à plus long terme de l’entreprise de créer un écosystème de fabrication américain durable et d’accélérer ses progrès vers la neutralité carbone (…) conformément à l’accord de Paris sur le climat».

Un «moment de transformation» pour le constructeur

Ford a au passage revu en hausse ses objectifs de flotte électrique puisqu’il s’attend désormais à ce que 40 à 50% de son volume mondial de véhicules soient entièrement électriques d’ici 2030 contre 40% encore estimés au printemps.

«C’est un moment de transformation où Ford dirigera la transition de l’Amérique vers les véhicules électriques et inaugurera une nouvelle ère de fabrication propre et neutre en carbone», a réagi le président exécutif de Ford, Bill Ford, cité dans le communiqué. «Avec cet investissement et un esprit d’innovation, nous pouvons atteindre des objectifs autrefois considérés comme incompatibles – protéger notre planète, construire de superbes véhicules électriques que les Américains adoreront et contribuer à la prospérité de notre pays», a-t-il ajouté.

Cette nouvelle intervient dans un contexte de forte demande pour le nouveau véhicule pick-up F-150 Lightning et pour d’autres modèles électriques comme le E-Transit et la Mustang Mach-E. «Nous nous efforçons maintenant de fournir des véhicules électriques révolutionnaires pour le plus grand nombre plutôt que pour quelques-uns», a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford.

Reprenant une thématique chère à Joe Biden, il relève enfin qu’il s’agit de créer «de bons emplois qui soutiennent les familles américaines».

