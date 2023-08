Football – Sion s’extirpe du traquenard carougeois Étoile Carouge a longtemps fait douter le FC Sion, vendredi au premier tour de la Coupe de Suisse. Avec calme et humilité, les Valaisans s’en sont sortis grâce à un succès 3-1. Florian Vaney Carouge

L’auteur des deux buts valaisans, Theo Berdayes (à g.), au duel avec Romain Kursner. Bastien Gallay / GallayPhoto

Le FC Sion a encaissé son premier but de la saison. Une seule petite phrase qui dit énormément de la soirée de vendredi. Des difficultés des Valaisans pour se sortir d’un premier tour de Coupe de Suisse. De la jouerie souvent impressionnantes d’Etoile Carouge, qui a inscrit ce but sur une action rapide et bien pensée, bien que conclue de manière atypique en deux temps par Usman Simbakoli. Sion a fini par s’en sortir (victoire 3-1), continue la compétition, et c’est bien tout ce qui lui importe. Mais comme prévu, la souffrance était au rendez-vous.

Il n’y avait probablement pas pire tirage pour les Sédunois que cette formation de Promotion League désormais animée par les idées et l’ambition d’Adrian Ursea. Didier Tholot et son staff ne s’étaient certainement pas trompés en allant observer les Genevois à Bulle le week-end dernier. Il y avait de la matière à analyser, et des précautions à prendre.

Carouge au rendez-vous

Résultat: à la Fontenette, Sion n’a laissé que deux de ses titulaires habituels sur le banc au coup d’envoi. L’un d’eux était appelé dès la 46e face à l’urgence de la situation. Parce qu’à la pause, le score était de 1-1. Et la tendance pas forcément à l’avantage des visiteurs, qui venaient de subir l’égalisation après avoir ouvert le score grâce à une percée de Théo Berdayes. Comme d’habitude face aux gros, Carouge était au rendez-vous.

L’exploit aurait pu devenir très palpable si Vincent Felder était parvenu à pousser dans une cage quasi vide un ballon qui traînait à cinq mètres en début de seconde période. Il y avait là l’occasion à ne pas manquer. La situation s’est ensuite complexifiée pour les Stelliens. Surtout lorsque Théo Berdayes s’est offert un doublé à la 54e. Sion a respecté ce premier tour, a su rester calme et la qualification lui a tendu les bras. Dejan Sorgic en a même profité pour inscrire son premier but sous le maillot valaisan et clore la marque (3-1, 77e). L’opération rachat se porte toujours bien



Carouge – Sion 1-3 (1-1) Stade de la Fontenette, 3’080 spectateurs. Arbitre: Désirée Grundbacher. Buts: 8e Berdayes 0-1; 38e Simbakoli 1-1; 54e Berdayes 1-2; 77e Sorgic 1-3.

Carouge: Antonio; Oberli (71e Ombala), Felder, Magnin, Kursner; Chappuis, El Jaouhari (87e Fernandez), Caslei (80e Mulliqi); Correia (80e Hyensaj), Eleouet (71e Munishi), Simbakoli. Entraîneur: Adrian Ursea. Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti; Berdayes (80e Halabaku), Kabacalman (76e Chipperfield), Bua, Souza (46e Chouaref); Bouchlarhem (85e Theler); Sorgic (80e Fortuné). Entraîneur: Didier Tholot. Avertissements: Correia (17e), Kursner (32e), Hefti (43e), Bouchlarhem (45e), Oberli (50e), Magnin (68e), Chappuis (89e).



Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, des divisions «des talus» à la Super League. Plus d'infos

