Football – Réduites à 10, les Genevoises surclassent Aarau Grâce à deux buts inscrits en moins de deux minutes, José Barcala a fêté sa première victoire à la tête des Servettiennes (0-3). Clémaron expulsée à la 48e. Florian Paccaud

Michele Schnider et les Grenat ont obtenu leur premier succès de la nouvelle saison (photo d’archives). KEYSTONE

Servette Chênois tient sa première victoire de l’ère José Barcala. Samedi à Aarau, les Genevoises se sont imposées 0-3, rectifiant le tir après leur faux départ face à Lucerne samedi dernier (1-1). Même si cette victoire ne souffre d’aucune discussion, elle n’éclipse pas totalement le fait que le nouvel entraîneur grenat a encore du pain sur la planche pour que la mayonnaise prenne.

En raison de quelques imprécisions techniques face au bloc très bien regroupé de la troupe de l’ancien international helvétique Raimondo Ponte (34 sélections), les Servettiennes n’ont pas réussi à emballer le début de match. Hormis une tête de Laura Tufo, déjà buteuse la semaine dernière, qui a mis en difficulté Lorena Barth (17e). C’est donc sur une balle arrêtée que la domination territoriale genevoise a été récompensée, Monica Mendes reprenant un corner d’Imane Saoud (22e).



Expulsion sévère

Peinant à se créer des occasions dans le jeu, les visiteuses ont dû attendre la fin de la première période pour avoir des occasions de doubler la mise. Mais la première frappe de Cassandra Korhonen a été repoussée par la gardienne argovienne, puis la reprise de la Suédoise s’est écrasée sur les montants (42e). Le tournant du match? On aurait pu le croire au moment de l’expulsion très sévère de Maéva Clémaron pour un deuxième carton jaune (48e). Mais la physionomie de la seconde période allait être différente

Paradoxalement, c’est en jouant à dix contre onze que le SFCCF s’est montré le plus dangereux. Les Argoviennes ont commencé à se découvrir pour tenter d’égaliser, offrant des espaces dont les Genevoises ont parfaitement profité. Therese Simonsson, qui a d’abord touché du bois (55e), a fini par inscrire ce fameux 2e but (59e), qui avait tant fait défaut la semaine dernière face aux Lucernoises. Un soulagement accentué par la réussite d’Imane Saoud (60e) juste derrière. Deux buts en 80 secondes, avec deux services en or de Korhonen. La messe était dite et grâce à une défense jamais prise en défaut, Inês Pereira pouvait fêter son premier blanchissage de l’exercice.

Exemptées du premier tour de la Coupe de Suisse, les Grenat bénéficieront de deux semaines pour parfaire leurs automatismes. Avant de recevoir Rapperswil le 16 septembre à la Fontenette (17h), pour continuer à monter en puissance.



Aarau - Servette 0-3 (0-1) Sportanlage Schachen, Aarau. 110 spectateurs. Buts: 22e Mendes 0-1. 59e Simonsson 0-2. 60e Saoud 0-3. Aarau: Barth; Hacker, Buzas (68e Geiser), Stierli, Tiller; Hofer, Enz (68e Steiner), Pfannschmidt, von Felten (55e Filipa); Mujela, Tauriello. Entraîneur: Raimondo Ponte. Servette: Pereira; Mendes (74e Schnider), Felber, Jelencic, Bourma; Serrano, Tufo (55e Nakkach), Clémaron; Korhonen (62e Mauron), Simonsson (74e Ortiz), Saoud. Entraîneur: José Barcala. Avertissements: 29e Clémaron. 40e Pfannschmidt. Expulsion: 48e Clémaron (deux cartons jaunes). Notes: 42e tir de Korhonen sur les montants. 57e et 73e Simonsson touche le poteau.

