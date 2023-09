Football – Pour van Gaal, la victoire de l’Argentine était «préméditée» Lors d’une cérémonie en son honneur, le technicien néerlandais n’a pu s’empêcher de revenir sur le récent quart de finale perdu aux tirs au but par les Pays-Bas contre les futurs champions du monde, au Qatar. André Boschetti

Louis van Gaal n’a pas mâché ses mots lors de la cérémonie organisée en son honneur lundi dernier à Utrecht. AFP

La victoire de l’Argentine de Lionel Messi lors de la dernière Coupe du monde au Qatar fait toujours parler d’elle. Notamment aux Pays-Bas, où l’on a encore bien en mémoire ce quart de finale perdu au terme d’une palpitante séance de tirs au but contre les futurs champions du monde.

Un duel extrêmement tendu qui avait bien failli tourner au pugilat. Un véritable combat de rue où les gestes vicieux et violents s’étaient multipliés. Après avoir pris deux longueurs d’avance, les Argentins avaient vu les «Oranje» revenir à leur hauteur grâce à un doublé tardif de Wout Weghorst (88e et 90e+11). Le scénario dramatique de ce duel avait d’ailleurs largement contribué à amener beaucoup de tension et d’électricité: au total, 18 cartons (17 jaunes et un rouge) avaient été distribués, dont cinq pour les Pays-Bas et quatre pour l’Argentine pendant les prolongations.

En travers de la gorge

Même après le match, la tension ne retombait pas. Au moment de l’interview, alors qu’il était en direct à la TV, Lionel Messi fusillait du regard Wout Weghorst qui passait à côté avant de lâcher en espagnol sur un ton menaçant: «Qué miras, bobo? Anda para alla!» («Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!»)

Plus de six mois après, cette victoire argentine reste toujours en travers de la gorge de Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas au Qatar. Récompensé de l’«Eredivisie Oeuvre Award» pour l’ensemble de son œuvre au sein du football néerlandais, le technicien n’a, comme il en a pris l’habitude depuis longtemps, pas mâché ses mots. « Regardez comment l’Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés, je pense que tout était prémédité», a-t-il commenté au micro du média NOS.

Relancé sur le sujet, il persiste et signe en annonçant que, selon lui, «Lionel Messi devait remporter la Coupe du monde».

