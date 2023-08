Football – Nyon a peur des fans du FC Sion Les dirigeants du Stade Nyonnais se font du souci avant la venue des Valaisans ce vendredi à Colovray. Après les bagarres à Carouge, les ultras servettiens pourraient revenir sur la Côte. Christian Maillard

Allumés par les fans servettiens, les supporters du FC Sion étaient sortis de leurs gonds vendredi passé à Carouge. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Après les bagarres, vendredi passé à la Fontenette, au terme du match de Coupe de Suisse entre Étoile Carouge et Sion avec des énergumènes encagoulés, du côté de Nyon on est désormais sur le pied de guerre, alors que les Valaisans sont attendus en fin de semaine à Colovray. Une première séance a eu lieu ce lundi sur la Côte avec la municipalité tandis qu’un deuxième rendez-vous est prévu ce mercredi avec la cellule anti-hooligans, histoire d’éviter de nouveaux débordements.

«On ne peut pas interdire aux 500 fans valaisans de venir au stade, soupire Stéphane Guex, chef de la sécurité du club. Sinon, ils vont de toute manière effectuer le trajet et tout saccager dans les environs et la ville. Ce serait pire encore. Maintenant si les ultras de Servette s’en mêlent, on n’est pas à l’abri que ça dégénère.» Faut-il organiser la partie à huis clos? Aller jouer en Valais? Le comité nyonnais se pose plein de questions.

‹‹On ne veut pas boucler la saison avec un demi-million de dette et déposer notre bilan à cause d’imbéciles. Dans ces conditions, on préfère mettre directement la clé sous la porte et repartir en Promotion League.›› Stéphane Guex, responsable de la sécurité du Stade Nyonnais

«Ça devient grave», déplore l’administrateur du club, au point de se demander s’il ne faudrait pas refuser de jouer et perdre cette rencontre par forfait. «On a eu des discussions avec la Ville de Nyon et la police pour réduire nos frais de sécurité car, avec des coûts pareils, on a besoin d’aide, renchérit-il. Si le match de vendredi est classé «rouge», les frais de sécurité pourraient d’ailleurs s’élever, selon le nombre de policiers engagés, de 5000 à 30’000, voire à 50’000 francs. On ne veut pas boucler la saison avec un demi-million de dette et déposer notre bilan à cause d’imbéciles. Dans ces conditions, on préfère mettre directement la clé sous la porte et repartir en Promotion League.»

Stéphane Guex est inquiet, au point de se demander si le Stade Nyonnais ne ferait pas mieux de retourner en Promotion League. PATRICK MARTIN/TAMEDIA

Et l’ex-joueur de rappeler que la saison dernière, les ultras grenat avaient déjà semé la zizanie lors du match de Coupe. «On leur avait pourtant offert des bières après le match, se souvient l’ex-milieu de terrain servettien. La récompense? Ils ont tout bousillé dans les toilettes, avant d’en faire de même en ville. Si le club genevois a fini par payer l’addition de 3000 francs, la Municipalité nous a dit que c’était fini. Ils ne viendront plus ici! La prochaine fois qu’on doit jouer contre Servette, ce sera à Genève ou on paiera 50’000 francs de frais de police avec 200 “Robocops» formés pour les bagarres générales... Mais où va-t-on?»

La photo du bus des fans du FC Sion après leur départ de Carouge, direction de la gare, vendredi passé. DR

Directeur sportif du FC Sion, Barthélémy Constantin tient à rassurer les Nyonnais. «Si je n’excuse pas toujours leur comportement, nos supporters savent aussi bien se tenir, il n’y a pas des problèmes partout où ils vont, remarque le fils de “CC” À Carouge, il y a eu diverses provocations par les Genevois qui portaient des maillots grenat durant le match. Mais contrairement à ce qui a été dit, personne n’a ciblé des familles. En revanche, des pierres ont été jetées sur le bus de nos supporters sur le trajet entre Carouge et la gare de Cornavin. Il y a toujours beaucoup d’excitation et de tensions quand Sion vient jouer dans la région de Genève, des deux côtés. Mais il n’y a pas de rivalité entre Nyon et Sion. Je peux vous assurer que nos fans ne vont rien casser à Nyon.»

Surtout si les Genevois restent sagement chez eux…

«Je peux vous assurer que nos fans ne vont rien casser à Nyon.» Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion

