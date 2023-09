Football – Mourinho et un groupe compliqué pour Servette Le SFC tentera de se qualifier dans la poule G de l'Europa League. Pour ce faire, elle devra mettre derrière lui deux adversaires parmi l'AS Rome, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Robin Carrel

Jose Mourinho sera à Genève! AFP

René Weiler contre José Mourinho... Seule la Coupe d'Europe peut inventer des affrontements pareils et nul doute que les spectateurs de la Praille se délectent déjà d'accueillir le «Special One» cet automne à Genève. L'AS Rome est le club le plus clinquant des adversaires tirés au sort par les Grenat, vendredi après-midi à Monaco. Le déplacement du Stadio Olimpico, où Romelu Lukaku a signé la veille, doit aussi faire rêver les supporters genevois.

Les fans les plus acharnés, qui préfèrent découvrir de nouveaux horizons et qui aiment un football moins bling-bling mais avec tout autant de ferveur, risquent de se ruiner en billets d'avion ou en train de nuit. Les Servettiens rencontreront en effet le Slavia Prague, vainqueur de la dernière Coupe du Tchéquie, et le Sheriff Tiraspol, dix fois champion de Moldavie depuis 2013.

Stéphan Mbia et l’adversaire de Servette. AFP

Il faudra finir premier de son groupe pour passer en 8es de finale. Le deuxième de chaque poule disputera un «barrage» en février, contre une formation classée troisième de son groupe en Ligue des Champions. Le troisième de cette phase de C3 sera quant à lui reversé en Conference League et jouera un barrage contre un deuxième de cette C4.

Ce tirage au sort a donné lieu à un groupe exceptionnel, presque digne de la Champions League! La poule B mettra, en effet, aux prises l'Ajax Amsterdam, l'Olympique de Marseille, Brighton et l'AEK Athènes. Ceux qui aiment le football du jeudi, loin des paillettes de la C1, apprécieront particulièrement le groupe G, contenant Liverpool, les Autrichiens de LASK, les Belges de l'Union St-Gilloise, et le Toulouse de Vincent Sierro.



Europa League. Phase de poules. Matches les 21 septembre, 5 et 26 octobre, 9 et 30 novembre, ainsi que 14 décembre.

Groupe A: West Ham, Olympiakos, Fribourg, Topola. Groupe B: Ajax Amsterdam, Marseille, Brighton, AEK Athènes. Groupe C: Glasgow Rangers, Bétis Séville, Sparta Prague, Aris Limassol. Groupe D: Atalanta Bergame, Sporting CP, Sturm Graz, Rakow. Groupe E: Liverpool, LASK, Union St-Gilloise, Toulouse. Groupe F: Villarreal, Stade Rennais, Maccabi Haïfa, Panathinaikos. Groupe G: AS Rome, Slavia Prague, Sheriff Tiraspol, Servette. Groupe H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Häcken.



