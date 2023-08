Football – Lugano jouera son destin en Ligue Europa à Genève Les Tessinois se sont inclinés chez les Belges de l’Union Saint-Gilloise lors du barrage aller de Ligue Europa (0-2). S’ils veulent participer à la phase finale, ils devront réaliser un exploit «à domicile» la semaine prochaine. Brice Cheneval

Les défenseurs tessinois affichent leur désarroia près l’ouverture du score de Dennis Eckert dès la 8e minute. Keystone

Le stade de Genève réussira-t-il autant à Lugano en Coupe d’Europe que dans les compétitions nationales? C’est tout ce qu'espère le club tessinois, qui a pris l’habitude de briller à la Praille ces dernières saisons, contre Servette. Jeudi prochain, l’adversaire n’évoluera pas en grenat et les Bianconeri auront la particularité d’évoluer à domicile, leur habituelle antre du Cornaredo ne répondant pas aux normes européennes, mais ils espèrent bénéficier de la même baraka. Car c’est dans la Cité de Calvin que leur avenir continental sera fixé.Battu ce jeudi en Belgique par l’Union Saint-Gilloise en barrage aller de la Ligue Europa (0-2), Lugano est condamné à l’exploit au retour, jeudi prochain, s’il entend participer à la phase finale de la C3 pour la sixième fois de son histoire.

Mattia Croci-Torti et ses joueurs savaient qu’ils auraient la tâche ardue face au club le plus en vogue du football belge, en plein rêve depuis sa promotion en première division il y a deux ans (2e en 2022 puis 3e la saison dernière). Cela n’a pas manqué. L’équipe bruxelloise, où évolue l’ancien Lausannois Cameron Puertas, a ouvert le score dès la 8e minute, par l’intermédiaire de Dennis Eckert. Si les visiteurs ne déméritaient pas, ils se retrouvaient piégés au jeu de l’efficacité. Ils pensaient égaliser après la demi-heure mais le but tant attendu était annulé suite à l’intervention du VAR pour une main. En deuxième période, l’Union Saint-Gilloise réalisait le break par l’intermédiaire de Casper Terho (71e) et manquait à plusieurs reprises d’alourdir la marque.

Lugano, malgré une possession de balle supérieure (58%) et une prestation plutôt satisfaisante, peut presque s’estimer heureux de repartir de Belgique - le match s’est déroulé dans le stade d’Anderlecht, celui de l’Union Saint-Gilloise n’étant pas conforme - avec seulement deux buts à rattraper. L’air familier du stade de Genève ne sera pas de trop pour aider à combler ce retard.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.