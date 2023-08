Football – Les latéraux, problème chronique de Servette Comme souvent, les Grenat manquent de certitudes sur les côtés de la défense. Avant le match contre Yverdon ce samedi (18 heures), le questionnement se poursuit. Valentin Schnorhk

Bradley Mazikou et Nicolas Vouilloz occupent régulièrement les côtés de la défense servettienne en ce début de saison. Mais aucun ne convainc véritablement. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Chaque année, le débat revient à la Praille. Un serpent de mer que le mercato ne parvient que rarement à chasser, où les décisions d’un jour s’avèrent bien malheureuses quelque temps plus tard. Servette a toujours ou presque de la peine à se constituer une paire de latéraux qui le satisfasse pleinement. Et il se déplacera ce samedi (18 heures) à Neuchâtel pour y affronter Yverdon, avec les mêmes interrogations.

Même si, ces derniers temps, il y a eu une exception: le printemps dernier, lorsque Kevin Mbabu avait débarqué en prêt de Fulham et que Gaël Clichy ou Anthony Baron qui s’imposait incarnaient à eux seuls une certaine identité du dernier Servette d’Alain Geiger. Sauf qu’avec le retour de Mbabu en Angleterre et la fin de carrière de l’ancien international français, Servette s’est remis dans la même panade cet été. Et il n’en est pas encore véritablement sorti.

À gauche, pas de No 1

À gauche, c’est une question de concurrence. Mais personne ne s’est imposé clairement. Jusqu’ici, Baron a joué essentiellement les matches de championnat, alors que Bradley Mazikou, recruté cet été en provenance de l’Aris Salonique pour plus de 350 000 francs, a été aligné lors de chaque match de qualification à la Ligue des champions, en plus d’une titularisation contre Zurich le 29 juillet. «Ce sont deux joueurs qui n’ont pas les mêmes qualités, détaille laconiquement René Weiler. Et c’est en fonction des adversaires, notamment, que j’ai choisi l’un ou l’autre.»

«Baron et Mazikou n’ont pas les mêmes qualités. Et c’est en fonction des adversaires, notamment, que j’ai choisi l’un ou l’autre.» René Weiler, entraîneur de Servette

«Nous, nous essayons simplement d’être prêts en fonction des choix du coach», acquiesce Mazikou. La tendance à la rotation à ce poste, l’un des rares concernés par une telle gestion depuis le début de saison, dit aussi peut-être une certaine incertitude de la part de Weiler. Comme si aucun des deux n’était une véritable évidence.

Auteur d’une passe décisive pour Bedia lors du dernier match de championnat contre Saint-Gall (1-1), Baron semble présenter des arguments offensifs plus intéressants. Mazikou, lui, convainquait en Grèce notamment pour son comportement défensif. Même si depuis son arrivée à Servette, il n’a pas toujours été parfait: «Petit à petit, je me sens mieux, confirme-t-il. Je dois m’adapter.»

À droite, la malchance

Reste que le côté gauche offre actuellement plus de garanties à Servette que l’autre flanc. Bien sûr, les Grenat ne sont pas aidés par les blessures: leurs deux latéraux droits nominaux, Keigo Tsunemoto et le jeune (20 ans) Théo Magnin se sont blessés. Nicolas Vouilloz doit donc se retrouver là, presque à son corps défendant. Sur ce flanc droit, on voit les carences du défenseur central de formation. Elles sont notamment techniques, mais pas seulement. Défendre un côté, souvent en un contre un, cela ne demande pas les mêmes réflexes et les mêmes repères que lorsqu’on se positionne dans l’axe, où le sens du timing et du duel décide de beaucoup de choses, ce qui correspond bien à Vouilloz.

Lancé la saison dernière, Théo Magnin devait être la doublure à droite cette saison. Mais il s’est blessé pour plusieurs mois. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Contre Yvedon, il fait peu de doutes que le désormais ex-international M21 sera reconduit à droite. Tsunemoto devrait en effet être de retour après la trêve, lui qui a tout juste repris la course après avoir été arrêté plusieurs semaines pour une blessure contractée contre Zurich. Quant à Théo Magnin, il a rechuté pendant la préparation après sa fracture de fatigue du printemps. Il sera difficile de le récupérer avant la fin de l’automne.

Une alternative?

Pour Servette, cela a été vécu comme un regret: le jeune latéral devait être une réelle solution durant cette première partie de saison chargée avec l’Europe. On pense donc à trouver une solution de repli, depuis déjà plusieurs semaines: Kevin Mbabu? C’est compliqué. Et il y a le risque de reléguer Magnin en numéro 3 du poste lorsqu’il reviendra. Une autre piste a été évoquée en interne: celle de prendre un joueur (sous forme de prêt?) durant la première partie de saison, pour faire le nombre.

Une manière aussi de considérer qu’Issa Kaloga (18 ans), issu des M21 et qui a joué une mi-temps contre Meyrin samedi dernier en Coupe, n’est pas encore prêt. Et de rappeler aussi que Moussa Diallo ne compte plus du tout pour Servette, lui qui n’a pas été inscrit dans le contingent auprès de la SFL. À l’heure où Servette va retrouver Anthony Sauthier, à qui il avait sèchement montré la porte il y a un an et demi, cela fait quand même un peu tache.

