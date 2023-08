Football – Jackpot! Young Boys retrouve la Ligue des champions Les Bernois n’ont pas fait dans le détail en barrage, après le 0-0 de l’aller: ils ont douché le Maccabi Haïfa 3-0 dans un Wankdorf comble, qui aura droit à de grandes affiches européennes cet automne. Florian Vaney Berne

Filip Ugrinic (à droite) et Cedric Itten (à gauche) ont contribué au succès capital de Young Boys. Keystone

La Suisse peut compter sur Young Boys. Le drapeau rouge à croix blanche sera représenté en Ligue des champions cette saison. Les Bernois ont effacé leur échec de l’année dernière en play-off face à Anderlecht en écrasant cette fois le Maccabi Haïfa. 0-0 en Israël à l’aller, 3-0 dans la chaude ambiance de la capitale mardi. YB peut commencer à rêver des affiches royales qui lui seront proposées cet automne. Tout en se réjouissant d’ores et déjà de voir son compte s’alourdir d’une quinzaine de millions de francs.

Mais qu’a bien pu glisser Raphaël Wicky à l’oreille de Meschack Elia? Les mots les plus chers de sa vie? L’entraîneur de Young Boys a fait venir à lui son vif attaquant pour ce qui ressemblait à un réajustement tactique. Moins de dix minutes plus tard, les Bernois avaient marqué deux fois et s’étaient ouverts une autoroute en direction de la Ligue des champions. Deux fois, l’avant-dernier joueur à avoir touché le ballon s’est appelé Meschack Elia.

Pressing étouffant

L’histoire tient peut-être à une question de tout petits mots. Ou de minuscules centimètres. Ce n’est rien gâcher à la puissance du moment que de pointer du doigt ce qui aurait pu faire jaillir des torrents de regrets au Wankdorf. Ce poteau de Din David dès la 3e minute, sur une action où la charnière Camara/Benito, si solide en Israël, n’avait vraiment pas fière allure. Ce hors-jeu venu priver le Maccabi de l’ouverture du score pour un cheveu. Cette latte ayant choisi de prêter main forte deux fois à Anthony Racioppi (à 2-0 et à 3-0).

Cette bénédiction était peut-être l'œuvre de la providence. Ou alors la récompense de la patience bernoise. Le champion de Super League s’était déplacé en Israël six jours plus tôt sans autre prétention que celle de ramener le 0-0. Pour être en mesure de porter l’estocade sur le synthétique d’un Wankdorf comble et bouillant. Les cinq premières secondes du match, avec un intense pressing à trois sur le gardien adverse, donnaient une assez bonne idée au Maccabi de l’enfer qui l’attendait. Il n’en sortirait pas. Pour la troisième fois depuis 2018, les paillettes de la Ligue des champions vont à Young Boys.

Young Boys - Maccabi Haïfa 3-0 (2-0)

Wankdorf, 31’500 spectateurs. Arbitre: Slavko Vincic (SLV). Buts: 23e Itten 1-0; 28e Seck, csc. 2-0; 47e Ugrinic 3-0. YB: Racioppi; Janko (83e Blum), Camara, Benito, Persson; Lauper, Ugrinic (83e Males), Imeri (69e Monteiro), Rieder (73e Lakomy); Elia, Itten (69e Ganvoula). Entraîneur: Raphaël Wicky. Haïfa: Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg; Khalaili (54e Sabia), Chery (69e Refaelov), Mohamed, Jaber (69e Simic), Haziza; Pierrot (54e Podgoreanu), David (76e Shuranov). Entraîneur: Mesaye Degu. Avertissements: Podgoreanu (67e), Janko (75e).

