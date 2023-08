Football – Exploit de Lancy contre Nyon et large victoire de YB Les Genevois, pensionnaires de 2e ligue interrégionale, ont éliminé la formation de Challenge League. Le tenant du titre n’a lui pas tremblé à Breitenrain. Ruben Steiger

Les joueurs de Breitenrain et de Young Boys ont célébré ensemble devant le public du Wankdorf. KEYSTONE/Anthony Anex

La Coupe de Suisse 2023-2024 tient déjà sa première grande surprise. Le FC Lancy, formation de deuxième ligue interrégionale, a créé l’exploit sur sa pelouse contre le Stade Nyonnais (2-1), récent promu en Challenge League. Les Genevois n’ont affiché aucun complexe contre une équipe évoluant trois ligues au-dessus.

Les hommes de Samir Boughanem ont très vite pris les devants et menaient de deux longueurs après 18 minutes de jeu. Les Stadistes ont rapidement réduit la marque et ont ensuite eu l’occasion de jouer pendant plus de trente minutes avec un homme de plus après une expulsion dans le camp lancéen à la 61e minute. Mais le Petit Poucet a tenu bon jusqu’à ce que l’arbitre libère le Stade de Marignac.

Young Boys facile

Le tenant du titre de la Coupe de Suisse n’a pas manqué son entrée en lice. Les Young Boys ont déroulé sur la pelouse du Wankdorf contre Breitenrain, pensionnaire de Promotion League, pour s’imposer 5-0.

À la mi-temps, le totomat affichait un score de 1-0 après l’ouverture du score de Noah Persson (16e). La troupe de Raphaël Wicky a fait la différence en inscrivant trois buts en quatorze minutes par Cedric Itten (55e), Kastriot Imeri (62e) et Jean-Pierre Nsame sur pénalty (69e). L’attaquant camerounais a scellé la marque peu avant la fin du temps réglementaire (89e).

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.