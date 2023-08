Football – Des affiches de gala pour Delémont, Bulle et Lancy en Coupe Les affiches des 16es de finale de la Coupe de Suisse (15 - 17 septembre) sont connues. Ce sera dur pour le FC Sion, croustillant pour d’autres. Florian Vaney

Le Servette FC défiera Bulle, pensionnaire de Promotion League, au 2e tour de la Coupe de Suisse. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Ils ont un mois pour préparer le parfait traquenard et bâtir les fondations d’une surprise. Le deuxième tour de la Coupe de Suisse se disputera des 15 au 17 septembre et le tirage au sort vient, comme toujours, de faire le jeu de certains et de réserver un mauvais tour à d’autres.

Dans le camp de ceux qui vont tout de suite se mettre en chasse d’exploit, on trouve Delémont, qui aura le redoutable honneur de recevoir Saint-Gall. Deux divisions séparent les deux formations, ce qui vaudra également entre Bulle et Servette. Pensionnaire de 2e ligue inter et seule équipe à avoir fait mentir la hiérarchie ce week-end au premier tour, Lancy accueillera lui Lugano.

Parmi les plus mal lotis, le FC Sion devra en découdre avec un gros morceau: Grasshopper. Rude tirage pour les Valaisans pour un 16e de finale. Très bien parti en Challenge League cette saison, NE Xamax se mesurera au test suprême: Young Boys. Le Lausanne-Sport et Yverdon Sport auront quant à eux rendez-vous en terres saint galloises. Brühl au programme pour le LS, Rapperswil pour les Nord-Vaudois.

Au programme: Delémont (PL) - Saint-Gall (SL) Wil (CL) - Stade-Lausanne Ouchy (SL) Sion (CL) - Grasshopper (SL) Lancy (2e inter) - Lugano (SL) Thoune (CL) - Lucerne (SL) Bulle (PL) - Servette (SL) Neuchâtel Xamax (CL) - Young Boys (SL) Bosporus (2e inter) - Bâle (SL) Greifensee (2L) - Onex (2L) Kriens (PL) - Baden (CL) Bellinzone (CL) - Schaffhouse (CL) Black Stars (1L) - La Chaux-de-Fonds (1L) Rapperswil (PL) - Yverdon Sport (SL) Brühl (PL) - Lausanne-Sport (SL) Aarau (CL) - Winterthour (SL) Tuggen (1L) - Zurich (SL)



