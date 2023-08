Football – Contre-performance des Genevoises pour la reprise Pour son premier match à la tête de Servette, José Barcala a dû se contenter d’un match nul contre Lucerne (1-1). Malgré une grosse domination de son équipe. Florian Paccaud

La gardienne genevoise Inês Pereira a dû s’avouer vaincue sur un penalty en fin de match (photo d’archives). KEYSTONE

José Barcala a manqué ses débuts à la tête de Servette Chênois, qui était dirigé pour la première fois de son histoire par un autre entraîneur qu’Éric Sévérac. À l’occasion de la reprise de la Women’s Super League, les Genevoises ont été tenues en échec face à Lucerne, samedi à la Fontenette (1-1). Largement supérieur, le SFCCF, qui a perdu cet été sa buteuse Natalia Padilla, a manqué d’automatisme dans les 30 derniers mètres. Rien de bien alarmant toutefois, dans le sens où le titre de champion se jouera au printemps prochain, lors des play-off.

Avec deux nouvelles recrues au coup d’envoi – Ana Jelencic (Parme) et Therese Simonsson (Huelva) – et sans les Mondialistes Sandrine Mauron, Élodie Nakkach (entrées en cours de jeu) ni Laura Felber (pas sur la feuille de match) mais avec la Portugaise Inês Pereira dans les buts, les Grenat ont pourtant tout de suite annoncé la couleur. Laura Tufo a ouvert le score après 5 minutes de jeu, profitant d’un bon débordement d’Imane Saoud et d’un mauvais renvoi de la défense lucernoise pour ajuster Laura Schneider. Un but peut-être survenu trop tôt.

Dominatrices, les Genevoises sont ensuite tombées dans un faux rythme, monopolisant le cuir et empêchant les Lucernoises d’approcher de leur surface. Mais sans réussir à se créer de réelles occasions de doubler la mise, si ce n’est un centre dangereux de Daina Bourma, que Simonsson n’a pas pu pousser au fond (28e).



Manque d’efficacité

Sachant qu’au football tout peut arriver, les Servettiennes ont cherché à se mettre à l’abri au retour des vestiaires. Saoud, élément offensif le plus en vue du côté du SFCCF, a vu sa frappe flirter avec le montant lucernois (47e). La Marocaine n’a pas eu plus de réussite sur un nouveau débordement et un centre-tir repoussé du bout du pied par Schneider (58e). La portière de Suisse centrale a ensuite sorti le grand jeu sur une tête de Simonsson, permettant à son équipe de rester dans le match (64e). Et ce qui devait arriver arriva.

Sur une des rares opportunités de contre lucernois, Nakkach n’a pas maîtrisé son tacle commettant une faute dans la surface genevoise. Barbara Reger ne s’est pas fait prier pour transformer le penalty, égalisant de manière totalement imméritée. Malgré une grosse débauche d’énergie en fin de match et une tête dangereuse de Sandrine Mauron, les Grenat ne sont pas parvenues à éviter le camouflet.

Une prestation peu convaincante qu’il faudra corriger samedi prochain à Aarau, contre une équipe qui s’est inclinée 3-0 face au FC Zurich. L’inévitable Seraina Piubel a inscrit un doublé pour les doubles championnes en titre et a délivré un caviar sur la réussite de Leela Egli, 16 ans.



Servette - Lucerne 1-1 (1-0) Stade de la Fontenette, 248 spectateurs. Buts: 6e Tufo 1-0. 74e Reger (pén.) 1-1. Servette: Pereira; Mendes, Spälti, Jelencic (61e Nakkach), Bourma; Serrano (83e Schnider), Tufo (61e Mauron), Clémaron; Korhonen, Simonsson, Saoud. Entraîneur: José Barcala. Lucerne: Schneider; Rahm (63e Sager), Ruf, Häring, Brülhart (63e Reger); Kenel; Vogl, Kamber, Wyss (63e Reinschmidt), Li Puma (82e Sperlich); Cavelti (82e Jost). Entraîneur: David Edmondson. Avertissements: 13e Bourma. 45e Spälti.

