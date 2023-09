Football – Blessé à l’épaule, Jonas Omlin sera indisponible plusieurs mois Touché à l’entraînement avec le Borussia Mönchengladbach, le gardien obwaldien va être opéré. Il sera éloigné des terrains plusieurs mois. Brice Cheneval

Le Borussia Mönchengladbach va devoir composer sans Jonas Omlin ces prochains mois. AFP

Peu de clubs européens vivent un début de saison plus cauchemardesque que le Borussia Mönchengladbach. Mal en point en Bundesliga (un nul et deux défaites lors des trois premières journées), l’équipe désormais entraînée par Gerardo Seoane va devoir composer sans son gardien et nouveau capitaine, Jonas Omlin, pendant un long moment.

L’Obwaldien de 29 ans, absent de la liste de l’équipe de Suisse pour les deux prochains matches des éliminatoires de l’Euro 2024 (au Kosovo le 9 septembre puis contre Andorre à Sion trois jours plus tard), s’est blessé à l’entraînement la semaine dernière. Touché à l’épaule, il est contraint de subir une opération et sera indisponible «pendant plusieurs mois», précise le club allemand.

Arrivé en janvier à Mönchengladbach, pour succéder à Yann Sommer, Jonas Omlin a tout de suite été placé dans le rôle de No 1, avant d’être nommé capitaine cet été. Absent pour la réception du Bayern Munich samedi (défaite 1-2), l’international suisse - 4 sélections - a pris part aux trois premiers matches de la saison (nul 4-4 à Augsbourg et défaite 0-3 contre le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka en championnat, puis victoire 0-7 à Bersenbrück au 1er tour de la Coupe d’Allemagne).

