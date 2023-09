Football – Battu 1-0 par YB, Servette n’y arrive pas Les Grenat ont craqué après moins de 2 minutes dimanche. Ils n’ont toujours pas gagné en Super League depuis la 1re journée. Valentin Schnorhk Genève

Chris Bedia et Servette ont chuté face à Noah Persson et YB. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Servette ne trouve toujours pas la clé. La trêve internationale tombe sûrement à pic, avant d’affronter un automne des plus intenses entre la Super League et l’Europa League, puisque les Grenat ont refermé leur été avec une deuxième défaite consécutive. Dimanche, à la Praille, Servette s’est incliné 1-0 contre Young Boys.

Plus que le résultat, c’est la dynamique de la partie qui rend la situation d’autant plus rageante: comme contre Yverdon la semaine dernière, les Genevois ont craqué après moins de deux minutes. Cette fois, c’est dans le jeu qu’ils ont été surpris: un centre côté gauche de Persson mal renvoyé par Vouilloz a permis à Lakomy, le remplaçant désigné de Fabian Rieder (parti à Rennes en fin de semaine), d’inscrire son premier but en Super League.

Seuls les coups de pied arrêtés

Difficile de partir en moins bonne posture. Mais cela aurait pu appeler une véritable réaction d’orgueil, sachant que Servette court après une victoire depuis le 22 juillet (1re journée contre GC), si l’on excepte le succès 8-0 en Coupe contre Meyrin. Les Grenat n’ont pas été apathiques non plus, mais l’essentiel de leurs opportunités est tombé sur coup de pied arrêté: Anthony Baron a trouvé d’abord la tête de Rouiller (27e), puis celle de Bedia (45e+3), mais ce n’en était pas assez pour tromper un Racioppi vigilant. Le portier genevois d’YB l’était encore plus après la pause, lorsqu’il s’interposait dans un face-à-face devant Bedia, lancé par Kutesa.

Trop peu pour faire craquer ce YB pas injouable et fragile derrière. Cela dit toute la marge de progression des Servettiens. Mais au classement, le retard sur la tête (6 points sur YB, qui a joué un match de moins) commence à s’accroître.



Servette - Young Boys 0-1 (0-1) Stade de Genève, 10’593 spectateurs. Arbitre: M. Dudic. Buts: 2e Lakomy 0-1. Servette: Mall; Vouilloz, Rouiller, Séverin (87e Fofana), Baron; Bolla (67e Guillemenot), Cognat, Douline (46e Ondoua), Crivelli (76e Touati); Bedia, Kutesa (87e Rodelin). Entraîneur: René Weiler. Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson (65e Garcia); Males (82e Nsame), Lauper (77e Niasse), Monteiro (77e Imeri); Lakomy; Elia, Itten (65e Ganvoula). Entraîneur: Raphaël Wicky. Avertissements: 4e Douline. 34e Baron. 45e+2 Camara. 59e Persson. Notes: Servette sans Antunes, Frick, Lyng, Magnin, Stevanovic et Tsunemoto (blessés). Young Boys sans Ugrinic (blessé).

