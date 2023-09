Football – Alain Moscatello: «Servette vise la 2e place» Le vice-président grenat réagit au tirage au sort de l’Europa League. Il a des ambitions dans ce groupe qui comporte l’AS Rome, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Valentin Schnorhk

Alain Moscatello, ici aux côtés de Jérémy Frick, est le vice-président de Servette depuis le printemps dernier. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Le retour du Servette FC au premier plan passait par Monaco, ce vendredi. Les dirigeants du club genevois étaient bien sûr présents au Grimaldi Forum pour le tirage au sort des phases de poules de l’Europe League. Parmi eux, le vice-président Alain Moscatello n’a pas fait la moue lorsque l’ancien international irlandais John O’Shea a sorti de la boule le nom de Servette. Au contraire, le numéro 2 de l’organigramme grenat se satisfait de ce Groupe G, qui comporte l’AS Rome, le Slavia Prague et les Moldaves du Sheriff Tiraspol.

Que vous inspire ce tirage au sort?

C’est déjà une grande fierté d’être là, parmi l’élite du football européen. On assiste à la renaissance de Servette, c’est extraordinaire. Avoir dans son groupe le finaliste de l’Europa League l’année passée, en l’occurrence l’AS Rome, on ne pouvait sans doute pas espérer mieux, à l’exception peut-être de Liverpool. Et puis, c’est quand même un groupe à notre portée. Alors, nous sommes très satisfaits du tirage, d’autant plus qu’il y a quelque chose à y jouer.

«Nous ne sommes pas là pour rêver, nous avons de l’ambition.» Alain Moscatello, vice-président du Servette FC

Exceptée l’AS Rome, ce n’est pas forcément un groupe très clinquant.

Tout de même, le Slavia Prague est un club historique, nos supporters sauront le reconnaître, le Sheriff Tiraspol a aussi joué des phases de groupe récemment. Si nous avions été dans le Groupe B, avec l’Ajax Amsterdam, Marseille et Brighton, cela aurait été sans doute autre chose. Mais nous faisons du foot, pas du marketing. Nous ne sommes pas là pour rêver, nous avons de l’ambition, notamment celle d’aller le plus loin possible. Notre mercato d’été l’a aussi démontré. Comme je l’ai dit, c’est une renaissance pour Servette, et il y aura des matches extraordinaires à la Praille cet automne. J’espère que nous ferons le plein pour les trois matches.

Quel sera l’objectif de Servette dans ce groupe?

Il est assez ouvert. Bien sûr, l’AS Rome, avec son effectif et le fait qu’elle est issue d’un championnat d’un tout autre niveau que la Super League, part largement devant. Elle n’est pas tout de suite à notre portée. Mais comme toujours, nous ferons en sorte de tout donner aussi contre eux. Et puis, Servette doit viser la 2e place, elle est importante pour le club.

