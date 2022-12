Photo d’archive. PIERRE ALBOUY

Vous regardez le foot? Moi peu. J’ai tout de même ouï le résultat humiliant de la Suisse contre le Portugal mardi (6-1)… À propos du Mondial, Christine, grand-maman de 86 ans, qui m’a écrit il y a quelques semaines une anecdote adorable: «Mon petit-fils de 5 ans, Romain, regardait un match avec son papa. En voyant tous ces joueurs courir après un seul ballon, il a proposé, les larmes aux yeux, de donner sa tirelire pour acheter un ballon à chacun des joueurs, car il pensait qu’ils étaient pauvres.» On espère que Kylian Mbappé, dont le salaire annuel dépasse les 120 millions de francs, ira rassurer le petit Romain…

À propos de foot, me revient en tête un souvenir aussi douloureux que glorieux (si, si). Allez, j’ose une confidence. À 8 ans, j’ai eu une phase non pas FIFA, mais Fifi (Brindacier). J’étais fascinée par cette fillette insolente et dotée d’une force surnaturelle. Je voulais n’avoir peur de rien, comme elle. Même pas de défier au foot des grands d’au moins 12 ans au préau, par exemple.

Évidemment, ils m’ont mise aux buts. Ça m’allait, car je n’avais pas à courir en faisant des passes, ce dont j’étais bien incapable. Mais au moment où j’ai vu la balle arriver sur moi tel un boulet de canon, je me suis soudainement souvenue avoir une peur bleue du ballon. Incapable de fuir ou de me baisser, mon corps a automatiquement pivoté sur lui-même, pour ne pas voir le massacre. Et bam! J’ai pris la balle en plein dans le dos. Le choc! Trop la honte, ai-je pensé, n’osant pas tout de suite me retourner. Mais mon «équipe» m’acclamait, ravie de ce but évité, visiblement convaincue que j’avais fait cette volte-face à dessein pour stopper le ballon. Ce que je n’ai pas démenti, bien sûr.

J’en garde une immunité à vie contre le foot et Fifi Brindacier.

