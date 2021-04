Dérèglement climatique – Fonte des glaces: c’est pire que ce qu’on croyait Un sous-marin a récemment plongé sous le glacier de la fin du monde, le Thwaites, et ce qu’il a observé n’a rien de rassurant. Pascal Gavillet

Le glacier Thwaites photographié par la NASA. Ce qui se cache dessous ne présage rien de bon pour la planète. AP

Tout le monde a sans doute entendu parler de l’horloge de la fin du monde, parfois nommée horloge de l’Apocalypse. Créée en 1947 par l’Université de Chicago, elle mesure le temps qui reste à l’humanité avant minuit, autrement dit avant que celle-ci ne soit détruite par une guerre nucléaire ou une menace écologique. La position de ses aiguilles fait figure de décompte. Et au fil des années, elles se rapprochent de l’échéance de minuit de manière plutôt alarmante. En 2020, les aiguilles se situaient ainsi à 23 h 58 minutes et 20 secondes. En cause, non pas le Covid, mais plutôt les tensions ravivées par les différentes menaces nucléaires et la multiplication des «fake news» qui ont pour effet de déstabiliser la population mondiale.