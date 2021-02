Essor des paiements en ligne – Fondée par un Suisse, la société Checkout.com vaut 15 milliards Une levée de fonds bouclée mi-janvier a permis à la société fintech installée à Londres de voir sa valeur tripler en quelques mois. Olivier Wurlod

L’année dernière, le magazine «Bilan» évaluait autour des 4 milliards de francs la fortune de Guillaume Pousaz, un entrepreneur genevois âgé de 39 ans . Kieran Kesner for Endeavor

Il y a un mois, une jeune société a commencé l’année en fanfare. Le 12 janvier, en bouclant une levée de fonds de 450 millions de dollars, le concepteur d’infrastructures de paiement dans le cloud Checkout.com a vu sa valorisation atteindre les 15 milliards, soit un montant trois fois plus élevé que l’été dernier où les investisseurs l’évaluaient alors autour des 5 milliards.

Installée en Angleterre depuis sa création en 2012, cette jeune entreprise fintech n’est pas forcément très connue dans nos vertes contrées. Et pourtant, c’est un Suisse qui en est à l’origine: le Genevois Guillaume Pousaz. «Au moment de fonder l’entreprise, Londres présentait un ensemble d’avantages assez unique. Que ce soit le gouvernement anglais doté d’une vision claire et enthousiasmante pour la fintech, le régulateur réellement engagé à soutenir l’innovation, ainsi que l’accès étendu à l’expertise technologique et financière, tous ces critères correspondaient parfaitement à ce que je cherchais au moment même où je démarrais Checkout.com», explique l’entrepreneur.