Formule 1 – Fondateur de l’écurie qui porte son nom, Frank Williams est mort Le Britannique s’est éteint à l’âge de 79 ans. Il avait remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997.

Frank Williams, ici photographié en 2013. AFP

Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l’âge de 79 ans, a annoncé l’équipe dimanche sur Twitter.

L’écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes, avec notamment Alain Prost et Nigel Mansell.

Sir Frank était tétraplégique depuis un accident de voiture en mars 1986 et avait passé les dernières décennies de sa vie dans un fauteuil roulant.

«La F1 a perdu un géant»

C’est en 1975 qu’il a engagé pour la première fois des monoplaces en F1 sous son propre nom. La première victoire a été remportée à Silverstone en 1979 et le premier titre mondial l’année suivante avec l’Australien Alan Jones.

Père de trois enfants, ce passionné de technologie et de stratégie avait cédé les commandes de l’écurie à sa fille Claire en 2013.

En proie à des difficultés sportives et financières, l’équipe avait été vendue à un fonds d’investissement américain, Dorilton Capital, en 2020.

Le patron de la F1 Stefano Domenicali a déclaré que la F1 avait perdu «un géant». «Il a surmonté les plus difficiles des défis dans la vie et s’est battu tous les jours pour gagner sur la piste et en dehors. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille de la F1», a-t-il réagi. .

