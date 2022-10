Il ne faisait guère de doute que l’assemblée du personnel de la fonction publique et du secteur subventionné allait valider mardi soir le préavis de grève voté à l’unanimité le 20 septembre par les délégués du Cartel intersyndical. Il y aura donc grève le mercredi 12 octobre, en parallèle avec celle des TPG.

Principale revendication: obtenir une indexation entière des salaires alors que le projet de budget 2023 du Conseil d’État ne prévoit qu’une demi-indexation, fixée à 1,35%.

Pour la population genevoise, il n’y a là guère de surprise, tant les mesures de lutte se succèdent presque chaque année dès l’arrivée de l’automne. Ce qui varie, c’est le niveau de mobilisation, lequel est fonction des «sacrifices» exigés du personnel: blocage des mécanismes salariaux, réforme de la caisse de pension, atteinte au statut ou limitation des engagements.

«Une deuxième année sans budget serait bien pire pour Genève»

Le Conseil d’État, leur employeur, est la cible principale des fonctionnaires, celui de qui on exige d’«améliorer» le budget. C’est oublier un peu vite que le plus grand danger pour le budget genevois et la fonction publique n’est pas le gouvernement, mais bien le parlement.

S’il n’est jamais totalement inutile pour une force syndicale de créer un rapport de force, encore faut-il ne pas se tromper d’interlocuteur! Car une deuxième année sans budget serait bien pire pour Genève et ses fonctionnaires qu’une indexation rognée.

