Ski alpin – Folle remontée d'Aerni, podium pour Zenhäusern Les Valaisans Ramon Zenhäusern et Luca Aerni, respectivement 2e et 4e, ont été à la fête, lors du slalom de Coupe du monde de Chamonix.

Ramon Zenhaeusern est remonté sur le podium. AFP

Parti en deuxième et au bénéfice d'une piste encore «propre», Luca Aerni en a profité pour effectuer une seconde manche de très haut niveau. Le Valaisan est remonté de la 28e au pied du podium, soit le meilleur chrono du début d'après-midi! Il a fallu attendre Clément Noël, troisième en matinée avec 2''12 d'avance sur le Suisse, pour qu'Aerni trouve enfin son maître pour moins d'une demi-seconde.

Le Français a fini par conserver son titre glané il y a un an, car les deux premiers du matin ont un poil flanché: Ramon Zenhäusern lui a concédé la victoire pour 16 centièmes, tandis que Marco Schwarz était distancé de 0''19. Le Haut-Valaisan remonte ainsi «enfin» sur un podium de Coupe du monde, lui qui avait dû patienter depuis son succès fêté à Alta Badia en ouverture de saison

Luca Aerni en action. AFP

Six Suisses s'étaient qualifiés pour la «finale» des trente meilleurs et, forcément, le bonheur d'Aerni a fait le malheur des autres. Tanguy Nef (21e), Daniel Yule (15e) et Marc Rochat (26e) ont pris l'eau sous la pluie savoyarde et plongé au classement. Loïc Meillard, lui, a bien limité les dégâts sur le deuxième tracé et pris le sixième rang, pas loin derrière derrière Aerni.

