Expo au Centre de la photographie – Focus sur l’infini d’un «chien errant» À travers une série de livres photographiques à feuilleter librement, Claudio Moser propose la rétrospective intime d’une vie passée à en sauvegarder les détails. Morgane Gander

Un des livres présentés dans l’exposition «Chien errant». FABRIZIO ARENA

Lorsque l’on arrive dans la salle dédiée à l’exposition «Chien errant» au Centre de la photographie, on ne voit d’abord que des livres fermés, dont les couleurs opèrent un contraste élégant avec le blanc immaculé des murs. Disposés à égale distance les uns des autres, ils ne contiennent pas de titre, pas de date. Seul un numéro sur leur tranche laisse supposer l’idée d’une chronologie. L’étagère qui leur est consacrée serpente à travers l’espace, rappelant le chemin ondoyant d’une promenade tranquille. Pour en découvrir le paysage, il faudra ouvrir les livres, et prendre le temps de les feuilleter.

Travaillant exclusivement à l’argentique, Claudio Moser réalise lui-même ses tirages. Sa méthode: passer en revue ses négatifs et agrandir ceux qui retiennent son attention, s’attachant à retrouver l’émotion ressentie au moment de la prise de vue. Le moment du développement est un retour dans le passé, et la mémoire, essentielle à l’œuvre, influe alors sur le rendu final. Les tirages sélectionnés sont ensuite mis dans des boîtes et reliés en livres une fois au nombre de 50. Le photographe, aussi marcheur solitaire invétéré, trouve son inspiration dans son environnement quotidien, faisant du présent son terrain de création.

Entre bulle et transe

Au cours de ses promenades, le photographe est à l’affût du détail qui mérite d’être immortalisé. Pour être pleinement artiste, au moment de la prise de vue, il faut d’après lui être concentré et pleinement ancré, dans un état qu’il définit comme étant «entre bulle et transe».

Cherchant davantage à saisir la beauté de l’ordinaire que le spectaculaire, Claudio Moser réfléchit à un équilibre entre couleurs, perspectives et émotions, s’interrogeant sur le nombre d’informations que l’image doit contenir pour retenir l’attention du spectateur, et surtout pour ne pas qu’il s’en lasse.

«Je souhaite que l’émotion perdure, que l’on continue de ressentir quelque chose en regardant mes photos malgré l’écoulement du temps.» Claudio Moser, photographe

«Je souhaite que l’émotion perdure, que l’on continue de ressentir quelque chose en regardant mes photos malgré l’écoulement du temps.» Faisant du vagabondage un processus créatif, Claudio Moser est un promeneur attentif et sensible, dont le goût pour l’ordinaire et la désuétude est probablement le foyer principal de sa poésie. Il est comme ce chien errant, agile et discret, que la foule ne remarque plus mais à qui rien n’échappe.

C’est une exposition où l’on voit de tout, des photos de proches et des friches urbaines, des détails d’intérieur et de rue. C’est ce que l’on voit tous les jours mais que l’on ne regarde plus. Ne pas multiplier les prises, malgré les libertés permises par le numérique, s’épargner de trop de tri et surtout regarder avant de photographier. Tels sont les conseils que donne Claudio Moser au promeneur muni d’un appareil photo. Plus que des fragments de promenades, «Chien errant» est une méditation, rappelant l’importance d’être attentif à ce qu’il y a autour de soi.

