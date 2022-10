Exposition jubilaire à Nyon – Focale s’affiche en fière quadra La galerie nyonnaise revient sur son histoire au gré de plus de 300 visuels. Boris Senff

Luc Chessex, Bogotá, 1971. Ce cliché féroce résume les années 1990 de Focale malgré sa date bien antérieure. LUC CHESSEX

Difficile de résumer 40 ans d’activité photographique. La galerie Focale de Nyon a donc choisi de ne pas choisir. Sur les murs pourtant modestes de son espace de la place du Château, ce sont ainsi près de 360 affiches qui se donnent à voir aux visiteurs, chacune annonçant l’une des expositions passées.

Quelques trous indiquent discrètement que les archives, même si elles se sont révélées très fournies, n’ont pas gardé tous les événements en mémoire. Mais la collection s’avère presque complète, découpée en quatre chapitres et autant de décennies, chaque paroi rythmée par un beau tirage emblématique de la période par la signature de son auteur.

1 / 3 Une image qui claque sur le mur des années 2000. Christian Lutz, «Quartiere de l’Eur, Rome, Italy, jeudi 20 octobre 2005, 4.45pm». Une image issue de la série Protokoll. CHRISTIAN LUTZ

L’intérêt graphique de cette mise en espace des visuels historiques de la galerie est de traduire avec une certaine immédiateté les époques et les visées. Aux années 80 et 90, la vigueur expressive du noir et blanc, au service d’un photoreportage humaniste. Les années 2000 trahissent des perspectives plus éclatées avec l’apparition en force de la couleur et de plus grandes variations stylistiques.

Quant aux années 2010, elles se laissent gagner par des esthétiques plus plasticiennes. Mais si les formes varient, une constante demeure: celle d’une approche documentaire, soucieuse de rendre justice aux personnes rencontrées et aux régions abordées.

Tour du monde et voyage en Suisse

Parmi les noms devenus des signatures reconnues et ceux que la mémoire des ans a un peu moins retenus, on discerne les nonnes d’Anne-Marie Grobet dans «La liberté derrière les murs», toute première exposition de la galerie en octobre et novembre 1982. Nicolas Bouvier a suivi de peu avec son «Carnet de bord asiatique» de 1983.

Le fondateur du lieu, Daniel Baudraz, donnait à voir «Tant qu’il y aura des arbres» en 1984. Tandis que les «Versets tziganes» de Patrick John Buffe imprimaient certaines mémoires en 1986. Impossible de citer tout ce beau monde mais les destinations attirent aussi l’œil: l’Irlande du Nord, le Maroc, la Chine, la Grèce, la Roumanie, le Brésil… Focale a fait le tour du monde et continue, à voir les plus récentes expositions, qui s’arrêtent, évidemment, aussi en Suisse comme celle de Patrick Gilliéron Lopreno et son «Voyage en Suisse».

Finissons par une anecdote et un photographe important pour la galerie. L’image que Focale a choisie pour ses années 1990 est un cliché de Luc Chessex saisi en 1971 en Colombie: un jeune de Bogotá fait mine de tirer dans l’objectif avec, derrière lui, un graffiti pro-cubain mais peu amène pour les Américains. «Lors d’une exposition en Suisse, l’inscription n’apparaissait presque pas, détaille Anne Gallot, l’administratrice de la galerie. Renseignement pris, il s’agissait de la demande d’un organisateur, radical. Cocasse, à l’heure où l’on critiquait volontiers la censure dans des pays comme Cuba!»

