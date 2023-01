Grands magasins – Fnac ferme presque tous ses points de vente en Suisse alémanique La volonté de se concentrer sur la Suisse romande pousse le distributeur français de produits culturels et électroniques à fermer dix espaces de vente entre avril et fin juin.

60 des 600 collaboratrices et collaborateurs de Fnac Suisse sont concernés par la fermeture des dix points de vente. AFP/Alain JOCARD

Le distributeur français de produits culturels et électroniques Fnac va fermer la quasi-totalité de ses points de vente établis dans les grands magasins Manor en Suisse alémanique. Dix espaces de vente et environ 60 personnes seront touchés par cette mesure qui devrait permettre d’assurer une «croissance rentable et pérenne» de la filiale helvétique.

«Nous voulons nous recentrer sur la Suisse romande où nous sommes établis depuis 20 ans», a expliqué à l’agence AWP le directeur des opérations de Fnac-Darty, François Gazuit.

Dans le cadre d’une collaboration conclue avec Manor en 2021, Fnac Suisse avait décidé d’ouvrir 27 boutiques dans les grands magasins du groupe genevois au niveau national.

«Nous garderons 17 points de vente au sein de Manor, ainsi que nos neuf boutiques propres», a détaillé le responsable. Les 26 magasins Fnac en Suisse ont été ouverts progressivement au cours des 20 dernières années. À côté des emplacements romands, Fnac Suisse gardera des espaces de vente Manor à Bienne, Bâle, Emmen et Lugano.

Les dix points de vente affectés par la réorganisation seront fermés entre avril et fin juin. «Nous fermons ces dix points de vente parce qu’ils enregistrent une fréquentation plus faible par rapport à la Suisse romande. L’idée est de se recentrer sur ceux qui présentent un fort potentiel de développement», a déclaré le responsable.

Remaniement de la direction

«Les 17 espaces de vente restants dans les magasins Manor devraient atteindre cette année une taille critique», a en outre assuré M. Gazuit.

Quant aux neuf boutiques indépendantes du groupe français, elles ont enregistré un chiffre d’affaires en «légère baisse tout en gardant une rentabilité positive stable» en 2022, a confié à AWP le directeur des opérations.

Au total, Fnac Suisse compte quelque 600 collaboratrices et collaborateurs avant la fermeture des dix points de vente prévue d’ici fin juin. Des «solutions individuelles» seront proposées aux personnes affectées par la restructuration. L’entreprise compte en outre environ 500’000 adhérents en Suisse.

Cette réorganisation touchera également la direction locale. L’actuel directeur général de Fnac Suisse, Cédric Stassi, sera remplacé par Adrien Rétoré, nommé directeur d’exploitation de Fnac Suisse à partir du 1er février.

Le contrat entre Manor et Fnac Suisse court jusqu’en 2025.

ATS

