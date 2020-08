US Open – Flushing Meadows invente le tennis sous cloche À l’occasion d’un enchaînement inédit Cincinnati-US Open, le petit monde du tennis vit dans sa bulle new-yorkaise. Anecdotes, habitudes et polémiques d’un monde nouveau. Mathieu Aeschmann

John Isner et Hubert Hurkacz s’affrontent dans le vide du Grandstand, promu court principal durant le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à Flushing Meadows. Frank Franklin II/AP Photo

Ils sont beaucoup à avoir choisi la dérision. Parce que l’absurde s’impose parfois comme ultime liberté et qu’il vaut sans doute mieux en rire. Depuis samedi, la reprise officielle du «grand» circuit ATP à New York (la WTA avait pris de l’avance à Palerme) a donc mis en scène Andy Murray, David Goffin et quelques autres en train d’applaudir des tribunes vides. Dans ce Flushing Meadows qui sonne creux, le rituel est devenu viral, hommage burlesque à un tennis sous cloche que chacun appréhende comme il peut.