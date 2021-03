Zurich – Flughafen Zürich dans le rouge, mais fait mieux que prévu Frappé par l’impact de la pandémie sur les restrictions de voyages, l’exploitant de l’aéroport zurichois accuse en 2020 une perte nette de 69,1 millions de francs, contre un bénéfice net de 309,1 millions un an auparavant.

Handicapé par l'absence de passagers et le quasi arrêt des vols au plus fort des mesures de confinement, le groupe accuse une perte nette de 69,1 millions de francs, contre un bénéfice net de 309,1 millions un an auparavant (archives). KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

L’exploitant de l’aéroport zurichois Flughafen Zürich a plongé dans le rouge en 2020, touché de plein fouet par les restrictions de voyages et les mesures sanitaires prises pour endiguer la crise pandémique. Mais les résultats du groupe ont surpris en bien le consensus des analystes et les investisseurs ne sont pas déçus.

Handicapé par l’absence de passagers et le quasi arrêt des vols au plus fort des mesures de confinement, le groupe accuse une perte nette de 69,1 millions de francs, contre un bénéfice net de 309,1 millions un an auparavant, selon un communiqué paru vendredi.

La rentabilité du groupe a énormément souffert avec le résultat brut d’exploitation (Ebitda) qui s’est établi à 196,02 millions de francs, soit une dégringolade de 69,4% sur un an, alors que le chiffre d’affaires a plongé de presque moitié à 623,9 millions.

Dans l’ensemble cependant, ces chiffres sont nettement meilleurs que ceux prévus par les analystes interrogés par AWP.

Dans la période sous revue, Flughafen Zürich a assuré une bonne gestion de ses biens immobiliers, avec une croissance de 13%, grâce essentiellement au rachat de 36 bâtiments et terrains de Priora Suisse vers la fin de 2019 et aux premiers revenus locatifs du centre de boutiques et surfaces de bureaux «The Circle», qui a ouvert ses portes en novembre de l’année dernière.

Dans les conditions actuelles, le conseil d’administration propose de renoncer au versement d’un dividende. Flughafen Zürich a démarré un programme de réduction des coûts, reporté certains projets et levé des capitaux sur le marché obligataire.

Sur le plan financier, le plus grand aéroport de Suisse s’estime bien armé. Il continuera de refuser les aides publiques à l’avenir, à l’exception de celles liées au chômage partiel.

Pour l’exercice 2021, la direction générale affirme se trouver face à de grandes incertitudes. Elle estime que les revenus, tant dans les activités liées au trafic aérien que dans les autres activités, demeureront sous pression. Le niveau du volume des passagers dépendra avant tout du moment de la reprise des voyages internationaux.

Retour à la normale vers 2025?

Pour retrouver un retour à la normale dans les opérations de trafic aérien, il faudra peut-être patienter jusqu’au milieu de la décennie actuelle, anticipe le directeur général de l’aéroport de Zurich, Stephan Widrig, lors d’une conférence de presse téléphonique. Entre-temps il exige des directives claires des milieux politiques.

Lukas Brosi, le responsable financier, calcule qu’il faudrait près de 50% du volume de passagers enregistré en 2019, année où Flughafen Zürich a signé un exercice record, pour renouer avec la rentabilité et dégager à nouveau un flux de trésorerie disponible. De son côté, M. Widrig espère que d’ici l’été 2021 l’espace Schengen sera à nouveau ouvert au trafic aérien.

Depuis 1990, Flughafen Zürich a éliminé la moitié de ses émissions de CO2 et répond ainsi aux objectifs de protection du climat fixés par les accords de Paris pour 2030. Son nouvel objectif est de devenir totalement neutre en carbone d’ici 2050, conclut M. Widrig.

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) estiment que Flughafen Zürich est parvenu à limiter les dégâts occasionnés par la crise pandémique grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

Vers 12h45, la nominative Flughafen Zürich décollait de 1,9% à 166,80 francs alors que l’indice SPI perdait 0,4%.

ATS