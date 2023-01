Saint-Gervais – Florian Le Bouhec cultive les bonheurs au Bologne Cet établissement à l’ancienne déborde sur le trottoir pour le plaisir de clients se régalant d’une excellente cuisine bistrotière Alain Giroud

Florian Le Bouhec, chef du restaurant Le Bologne. Lucien FORTUNATI

Décontracté, Florian Le Bouhec inspecte la terrasse de son Bologne, qui s’étale largement de part et d’autre de sa devanture et occupe jusqu’à l’extrême bord du trottoir. «J’ai demandé à placer quelques tables de l’autre côté de la rue, mais cela m’a été refusé» explique-t-il, un brin désabusé. Les clients, en tout cas, sont ravis de l’aubaine et se plongent dans la carte, la lippe gourmande. Le chef genevois connaît le secret pour faire saliver ses fans. Sa cuisine bistrotière va chercher des saveurs parfois originales, souvent exprimées avec vigueur. Ajoutons au programme des mariages savoureux et des cuissons parfaites pour parachever la fête.