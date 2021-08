La rédaction - Florence sans le «Green Pass», c’est l’enfer de Dante

Je l’avoue, je fais partie de ces parents vaccinés qui ont longtemps hésité à faire de même pour leurs enfants. Aussi, lorsque avec mon fils de 14 ans, nous sommes partis découvrir Florence cet été, je me suis dit que l’écouvillon dans le nez, passé sa mauvaise humeur, ferait l’affaire. L’Italie a instauré le 6 août l’obligation du «green pass», le certificat Covid local, dans tous les espaces fermés, musées, galeries, châteaux et basiliques du pays, bref à peu près dans tout ce qui se visite dans cette ville d’art par excellence.

Les bagages déposés à l’hôtel, nous nous sommes donc mis en quête d’un centre de tests rapides. Nous revenions de Berlin, où ils fleurissent à chaque coin de rue. Erreur, pas à Florence! L’unique centre, une tente de la Croix-Rouge italienne plantée devant la gare, vient de réduire ses horaires. Il accueille tous les matins des centaines de touristes qui piétinent des heures durant sous un soleil de plomb pour obtenir le précieux sésame. On n’est pas loin de l’épreuve des poteaux de Koh-Lanta.

«Notre espoir d’entrer dans les jardins de Boboli, 45’000 mètres carrés à ciel ouvert, a été douché par le garde à l’entrée.»

En ville, les rares pharmacies qui effectuent des tests sont débordées. La réceptionniste dévouée de notre hôtel nous a finalement proposé, après maints coups de fil, un laboratoire hors de Florence. Mais uniquement pour un test PCR dont nous aurions eu les résultats quelques heures avant notre départ…

Bref, j’ai découvert sans junior et la mort dans l’âme les trésors du Palazzo Vecchio, les tombeaux de Dante et Michel-Ange, le plafond étourdissant de la chapelle des Médicis – avec une jauge touristique raisonnable, du reste. Notre espoir d’entrer dans les jardins de Boboli, 45’000 mètres carrés à ciel ouvert et relativement peu de chances de se frotter à d’autres visiteurs, a été douché par le garde à l’entrée: le parc fait partie des musées de la ville, donc pass obligatoire. Basta.

Son collègue du belvédère surplombant l’Arno a eu pitié de nous. Après un rapide coup d’œil aux alentours, il nous a fait passer la grille en douce pour voler une photo à la majestueuse cité toscane. Et heureusement pour nous, dans ce musée à ciel ouvert, pas besoin du pass pour admirer les façades, les ruelles et les ponts. Loin des monuments incontournables, quelques églises plus modestes accueillent même tous les enfants du Seigneur, vaccinés ou non.

Les terrasses de la revanche

L’Italie, qui a payé un lourd tribut à l’épidémie, a choisi la voie de la vaccination et érigé l’obtention du test rapide en parcours du combattant. Soit. Mais déjà, le débat s’enflamme autour des terrasses, libres du passeport sanitaire. Pour ne pas perdre une clientèle non vaccinée, principalement touristique, les restaurateurs lui réservent leurs places extérieures, alors que les vaccinés se retrouvent en salle, entre le bar et la porte des toilettes. «Discrimination», hurlent certains, alors que d’autres, comble de l’ironie, préfèrent mentir sur leur vaccination pour profiter du soleil. Sur une terrasse bondée de la place du Dôme, admirant la coupole de Brunelleschi, mon fils et moi tenions un peu notre revanche.

