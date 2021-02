Illustrations – Floc’h déclare sa flamme à la femme de sa vie Le dessinateur et illustrateur de renom se raconte avec élégance et humour distancié. Philippe Muri

«La femme de ma vie», dessin de couverture. Le Dilettante

Pas de doute, Floc’h aime la vie, un mot qu’il décline sur les titres de plusieurs de ses livres. Une systématique entamée en 1985 avec «Ma vie» et poursuivie avec «Ma vie 2», «Une vie de rêve», «Une vie exemplaire», «Où mène la vie?» puis «La belle vie». Sans oublier «Life» et «High Life». À 67 ans, le voici qui livre «La femme de ma vie». Illustrateur de renom à qui l’on doit notamment certaines affiches de films d’Alain Resnais et de Woody Allen, l’auteur parisien désormais installé à Biarritz a de la suite dans les idées. Et enchante toujours à travers son trait ligne clair, qui séduisit en son temps tant d’amateurs de bande dessinée. Parmi d’autres pépites, lisez ou relisez «Le rendez-vous de Sevenoaks», l’indispensable «A la recherche de Sir Malcolm», ainsi que le subtilement théâtral «Blitz».

À l’en croire, Floc’h ne prend pas une ride. On le retrouve ici tel qu’en lui-même, distingué dans un complet prince de galles avec gilet assorti. Lui qui aime se raconter à travers le filtre d’un jeune double fringant entame dans ce 400e titre publié par l’éditeur Le Dilettante une conversation avec sa compagne, laquelle donne son titre au livre. À la femme de sa vie qui lui a amené trois enfants pas très âgés (mais qui prennent de la place dans une vie d’amant), il déclare sa flamme en convoquant aussi bien J.J. Cale qu’Hermann Hesse. Car notre homme a le goût de la citation. Son nouvel opus s’ouvre d’ailleurs sur une phrase de Sacha Guitry. «N’en faites pas un drame, faites-en une comédie», prophétise le dramaturge. Et c’est exactement ce que va faire Floc’h durant 76 images délicieuses.

En quête de grâce

Avec cet humour un peu distancié, très British, qui permet de savourer chacune de ces saynètes de la vie quotidienne, ce golfeur impénitent constate qu’il n’a pas les mêmes lectures que sa belle amie – lui plutôt Noël Coward, elle Arsène Lupin. Pas les mêmes aspirations non plus. Deux idéalistes en quête de grâce, par des biais différents. S’il s’amuse de leurs différences, Floc’h n’élude pas leurs frictions, car à l’évidence chacun des deux amoureux est pourvu d’un caractère bien affirmé - on le savait déjà pour lui. Mais comme il possède le sens de la formule autant que celui de la repartie, il sait exprimer légèrement les moments de tension. Élégance, en toutes circonstances. Du pur Floc’h, irrésistible.