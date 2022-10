Une conductrice de Flixbus a récemment abandonné sur une aire d’autoroute des Yvelines quatre passagers - deux femmes et leurs enfants - qui, selon elle, n’avaient pas respecté les dix minutes de pause. Quand ils sont revenus sur le parking, le bus était reparti sans eux.

Il m’est arrivé cet été une aventure similaire. Après des aléas de vacances et un vol annulé, je me suis retrouvée pour la première fois dans un bus de ladite compagnie, au départ de Barcelone pour Nîmes. Montent une dame française, son petit garçon et la grand-mère, qui avaient réservé leurs places derrière le chauffeur. Peu enclin, j’imagine, à rouler avec un bambin dans son dos, ce dernier prie les passagères d’aller s’asseoir ailleurs. S’ensuit un dialogue de sourds franco-espagnol sur le droit à la place qu’on a payée. Malgré les grognements du chauffeur, les passagères s’installent comme prévu et le bus part enfin.

«Les policiers, qui n’avaient sans doute jamais vécu une rébellion Flixbus, s’évertuent à calmer les esprits.»

Les invectives se poursuivent en chemin. À la première pause, le chauffeur fait sortir les deux dames et le petit et menace de les abandonner sur l’aire de repos s’ils ne changent pas de place. Le ton monte encore, on s’insulte copieusement. Le chauffeur refuse de repartir et appelle la police. Le goudron fond, les minutes passent et l’aire d’autoroute, arrêt fugace et insipide pour des millions d’automobilistes, devient un piège lancinant pour nous autres bipèdes, à la merci d’un seul homme.

Enfin, deux policiers espagnols arrivent. C’est alors tout le bus échauffé qui se soulève: les uns, pressés et pragmatiques prenant parti pour le chauffeur dont dépend le succès de notre odyssée, les autres défendant bec et ongles les passagères.

Les policiers, qui n’avaient sans doute jamais vécu une rébellion Flixbus, s’évertuent à calmer les esprits, demandent aux dames de ne pas prendre le car en otage et d’aller s’asseoir au fond, ce qu’elles finissent par faire de mauvaise grâce. Bref, nous sommes arrivés à Nîmes avec deux heures de retard et tous ceux qui avaient des correspondances les ont ratées.

Dix heures au volant

Je sais, vous allez me répondre que c’est une exception (sans doute pas propre à Flixbus), que des milliers d’entre nous prennent ces cars sans jamais avoir rencontré de problème. Il n’empêche que comme toutes les compagnies à bas prix, la société allemande – 400’000 trajets par jour en Europe - a connu un été infernal, prise d’assaut par les vacanciers post-Covid, manquant cruellement de chauffeurs pour répondre à la demande.

Le nôtre, qui devait se rendre jusqu’à Lyon ce jour-là, aura roulé presque dix heures, seul, avalant au volant un Big Mac acheté à la hâte sur une aire de repos. On peut imaginer qu’il avait les nerfs à vif, au point de vouloir larguer ses passagers indésirables comme des chiens sur le bas-côté de la route.

Dans le cas des retardataires des Yvelines, Flixbus leur a envoyé un mail, regrettant «la gêne occasionnée», mais rappelant les règles de la fameuse pause et l’impératif de ne pas la prolonger.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement.

