Sorties cinéma – Flirter avec Sandrine Kiberlain ou se taire avec le mime Marceau Grand dilemme sur les écrans: préférez-vous hurler de rire en silence face à «Chronique d’une liaison passagère», ou applaudir bruyamment «L’art du silence»? Cécile Lecoultre

«L’art du silence», un humanisme tonitruant

«L’art du silence», hommage au mime Marceau.

Avec son pseudo inspiré par un lointain hommage à Victor Hugo, son alter ego Bip nommé en écho au Pip de Charles Dickens, son bagage lesté du génie de Charlot, de l’amour de la boxe et de l’opéra, le mime Marceau (1923-2007) a commenté le monde de la plus éloquente façon. Maurizius Staerkle Drux le salue avec tact dans un petit documentaire parlant où le geste efface souvent la parole.

Fils d’un mime sourd, le réalisateur privilégie les images d’archives, se concentre sur les témoignages inédits de proches, la femme de l’artiste Anne Sicco, ses filles Aurélia et Camille, son petit-fils Louis Chevalier. En déroulant la mue du jeune Marcel Mangel qui a perdu son père dans le camp de concentration d’Auschwitz, rentre dans la Résistance et finit par devenir un mime éclaboussant les scènes de son talent de passeur tragicomique, le cinéaste parle autant d’un destin que d’un art.

Dépouillé de ses oripeaux, de sa couleur de peau ou sa nature sexuelle, l’interprète dépasse toutes les notions d’espace ou de temporalité pour acquérir une position universelle. Dans ce corps qui les embrasse tous, la mort semble terrassée pour un moment. La preuve par la descendance du mime Marceau qui, à son tour, passe le flambeau d’un extraordinaire humanisme qui n’a jamais eu besoin de grands discours.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’art du silence» Afficher plus Réalisateur: Maurizius Staerkle Drux

Documentaire (Fra, 82’)

«Chronique d’une liaison passagère», un marivaudage de notre temps

«Chronique d’une liaison passagère», écrit et réalisé par Emmanuel Mouret, du sur-mesure pour Sandrine Kiberlain (Charlotte) et Vincent Macaigne (Simon). Pascal Chantier / Moby Diick Fil

Simon s’ennuie dans son mariage, Charlotte n’entend pas déprimer à cause d’une rupture. De quoi se tomber dans les bras, d’autant que les deux quadras s’accordent sur une liaison sans histoire, sans avenir, sans douleur. Et pendant quelques mois, cet exquis charivari des «âmes fautives» les enchante…

De cette intrigue d’une banalité crasse, le réalisateur Emmanuel Mouret tire une petite fable délicieuse, piquée de petites vérités cruelles et de complicités fugaces irrésistibles. Par le trou de la serrure s’effacent les poncifs, déjà traités avec une grâce miraculeuse par ce cinéaste très musicien, si littéraire aussi. Car, comme il l’énonçait, il y a «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» (2020). Cette fois, les amants font à peu près ce qui avait été dit avant de se désobéir.

Des airs de Ravi Shankar unifient ces désordres amoureux, Juliette Gréco se pavane avec «La javanaise» de Serge et Jane, Mozart ondule dans les alcôves. L’audace ici, comme un couturier le dirait de collections habituellement classiques soudain scandées par des rubans de couleurs, surgirait des corps. S’encanaillant dans le triolisme, l’affaire prend un tour burlesque inattendu.

Mais du marivaudage au vaudeville, Emmanuel Mouret peut compter sur Sandrine Kiberlain qui, dans les situations les plus scabreuses, réussit à donner des leçons d’élégance. Et sur l’ingénuité parfaite, même et surtout quand elle se doit d’être feinte, de Vincent Macaigne. Un bonheur de comédie sentimentale, même si les histoires d’amour finissent mal en général.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Chronique d’une liaison passagère» Afficher plus Réalisateur: Emmanuel Mouret

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne

Comédie sentimentale (Fra, 100’)

«Moonage Daydream», Bowie, oui, comme vous savez

Major Tom? Comme un appel lancé à travers le cosmos… à déchiffrer dans «Moonage Daydream». DR

Le réalisateur Brett Morgen convie son idole David Bowie dans ses plus somptueux avatars, et dès le titre, référence à l’album «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972). Le rêve éveillé et lunaire clignote en flashes inspirés sur l’art et la vie d’une icône glam rock toujours pleurée. À la manière de son essai précédent, «Cobain: Montage of Heck», un montage impressionniste réussit à donner l’impression d’entrevoir le génie.

David Bowie à travers 5 millions d’archives ouvertes au cinéaste Brett Morgen. DR

Images et sons d’archives viennent ainsi s’ajuster d’une manière libre à des extraits de films et des séquences d’animation. Et tant pis si l’approche ne cache pas une dévotion quasi hagiographique au personnage, ce Duke semble en constante réinvention de lui-même. Et tant pis si le montage glisse un peu vite sur la drogue qui faillit l’enliser, la pudeur ici reste de mise. Voir l’épisode tragique sur le frère du musicien, complice intime de ses créations, qui, après avoir été interné, se suicidera en 1985.

Ses héritiers ont cédé au cinéaste plus de 5 millions de documents qui ont nécessité cinq ans de travail. Brett Morgen oublie la chronologie pour restituer l’esprit, et ça claque par tous les sens avec une justesse souvent foudroyante. Même si ce collage immersif et kaléidoscopique dure plus de deux heures. De quoi décoller avec Bowie.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Moonage Daydream» Afficher plus Réalisateur: Brett Morgen

Biopic (USA, 140’)

«Les nuits de Mashhad», thriller à l’iranienne

Une journaliste basée à Téhéran enquête sur des meurtres en série de prostituées qui font la une des journaux. L’étrangleur semble en effet mener une croisade contre ces «pécheresses» au nom de la religion. Se basant sur une histoire vraie – seize meurtres en 2000-2001 dans la ville sainte de Machhad, le réalisateur Ali Abbasi reconstitue ce «djihad contre le vice», décrivant d’abord ces meurtres commis par un homme qui, père de famille le jour, se transforme en monstre bestial la nuit, puis la traque et enfin, les suites de l’arrestation.

Ce dispositif très classique, qui associe des séquences à la brutalité viscérale à d’autres plus subtiles sur la société iranienne, sa misogynie, ses préjugés, pourrait sembler mécanique. Mais le fait divers prend une dimension impressionnante par l’interprétation de Zahra Amir Ebrahimi, bluffante en détective improvisée. L’actrice fut d’ailleurs primée au dernier Festival de Cannes.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les nuits de Mashhad» Afficher plus Réalisateur: Ali Abbasi

Avec Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani

Thriller (Iran, 117’)

«I’ll stand by you», deux femmes contre l’adversité

Un film lituanien sur la solidarité humaine. DR

Deux femmes, une psychologue et un officier de police, s’engagent dans une mission difficile: réduire le nombre record de suicides dans leur ville rurale. Valija et Gintare font du porte-à-porte avec empathie et compassion, guérissant les membres les plus solitaires de leur communauté. Alors que la peur de perdre une autre vie atteint son maximum, les femmes nouent une amitié pleine de ressources. Ensemble, elles parviennent à apaiser la crise et à prouver que la prévention du suicide peut être efficace.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.