Reportage en images – Fleuve et rivière se livrent une sacrée bataille à la pointe de la Jonction L’eau a cessé de monter, les débits sont stationnaires, mais la rencontre des flots est vraiment saisissante, ce mardi 13 juillet en fin de journée. Thierry Mertenat

Des tronçons des berges du Rhône et du sentier des Saules sont inondés. LAURENT GUIRAUD

Les berges submergées offrent un décor totalement inédit, ce mardi en fin de journée. À la pointe de la Jonction, l’Arve et le Rhône semblent pressés d’en découdre. Les deux lits grondent et se confondent. L’endroit est désormais inaccessible et c’est tant mieux.

Il en va de même du sentier des Saules et, sur la rive en face, de celui des Falaises. La police a déroulé préventivement des kilomètres de rubalise. Des tronçons entiers, au pied de ces mêmes falaises, sont sous l’eau. Les petites plages ont grossi et font des lacs.

Plusieurs secteurs du sentier des Falaises, le long de la rive droite, sont sous l’eau. LAURENT GUIRAUD

Le mobilier fluvial est complètement englouti. On le devinait jusqu’à hier, on ne sait plus aujourd’hui où il se trouve. Les échelles de baignade, accrochées aux pontons, ont également disparu. Elles font leur hauteur, trois bons mètres chacune. C’est dire la montée spectaculaire des eaux.

Près de la pointe de la Jonction, une bonne partie des berges ont été englouties. LAURENT GUIRAUD

L’Arve charrie quantité de bois et chutes de végétaux. La passerelle menant de la Jonction à la Bâtie est fermée. Tous les accès aux rives, à la hauteur des ponts notamment, sont interdits au public. Partout, le danger saute aux yeux. Même stationnaires, les débits restent furieux à l’œil. Un tronc d’arbre, secoué dans tous les sens, passe sous le pont Wilsdorf à la vitesse de l’éclair. Le courant est vraiment impressionnant.

Le courant de l’Arve est impressionnant, en amont du pont Wilsdorf. LAURENT GUIRAUD

