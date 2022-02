Fête des amoureux en Suisse – Fleurs, pralinés et vibromasseurs pour la Saint-Valentin Des articles qui sortent du lot enregistrent une hausse des ventes à l’approche du jour des amoureux.

De nouvelles tendances se dessinent pour les achats de cadeaux de la Saint-Valentin. KEYSTONE/AP Photo/Nam Y. Huh

Les temps changent et les habitudes de la Saint-Valentin aussi. Si les sorties au restaurant, les fleurs et les pralinés restent les dépenses les plus courantes liées à ce rendez-vous annuel, de nouvelles tendances se dessinent. Ainsi, des articles qui sortent quelque peu du lot sont en plein essor. Outre les classiques menottes et martinets, les vibromasseurs et autres oeufs vibrants connectés sont les invités surprise de la fête des amoureux.

Une tendance que confirme Alan Frei, fondateur d’Amorana.ch, leader de la vente en ligne d’articles érotiques en Suisse. «Nous constatons une progression de 15% par rapport à l’an dernier», a-t-il indiqué à AWP. Pour Amorana, la Saint-Valentin représente traditionnellement 5% du chiffre d’affaires annuel.

Parmi les ventes vedettes figurent les sex-toys connectés, comme les oeufs vibrants, qui constituent la grande nouveauté de ces deux dernières années. Les vibromasseurs pour couples connaissent également un franc succès. Enfin, alors que le rapport des sexes est généralement équilibré parmi la clientèle, on constate au moment de la Saint-Valentin une plus grande proportion d’hommes, pour davantage d’articles destinés aux femmes.

Les fleurs, le grand classique

Les fleurs restent malgré tout le cadeau de référence. Selon un sondage de Financescout, 40% des personnes interrogées entendent offrir des fleurs pour la Saint-Valentin cette année, qui s’annonce faste pour les commerçants car elle tombe un lundi et non pas un week-end.

Par rapport à l’an dernier, les ventes de fleurs à cette occasion sont attendues en hausse de 30%, indique Gabi Hophan, responsable marketing chez Fleurop. La pandémie a eu un effet très bénéfique sur les habitudes des consommateurs, qui sont plus enclins à dépenser pour agrémenter leur domicile.

Les fleurs restent le cadeau de référence pour la Saint-Valentin. KEYSTONE/AP Photo/Nam Y. Huh

Les ventes de la Saint-Valentin représentent aujourd’hui environ 4% du chiffre d’affaires annuel de Fleurop. Au niveau du choix des fleurs, la rose reste naturellement la reine des ventes, mais on observe aussi des nouvelles tendances et un nombre croissant de clients privilégient les fleurs locales et de saison. Le critère principal est la couleur, le rouge, qu’on retrouve aussi dans les tulipes, une fleur largement cultivée en Suisse.

Valeur sûre

Les pralinés demeurent aussi une valeur sûre. Chez Migros, les ventes de chocolat pour la Saint-Valentin concurrencent fortement celles de Noël ou de Pâques. On constate également une demande accrue dans les bagues, boucles d’oreilles et montres, constate Coop, qui exploite la chaîne de bijouteries Christ.

En revanche, la lingerie féminine, qui avait connu un engouement certain l’an dernier, ne semble pas particulièrement recherchée cette année, constate Digitec Galaxus.

