Le printemps (ici celui de 2016 à Genève) s’est invité en automne cette année. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Vingt degrés à cette période de l’année, on est encore loin de fredonner la chanson de Francis Cabrel: «Le soleil sortira à peine; Nos corps se cacheront sous des bouts de laine; Perdue dans tes foulards tu croiseras le soir; Octobre endormi aux fontaines…» Au contraire, on peut carrément ressortir cette fameuse veste d’entre-saison qu’on ne mettait que quelques semaines par an, en septembre et en mai. Et aussi, admirer ce cerisier en fleurs, les abeilles qui butinent, les papillons qui virevoltent… Minute, papillon. Qu’est-ce que c’est que ce renversement de saison? Est-ce un nouveau printemps qui commence?

Heureusement, Bernard, paysagiste à la retraite, également occupé à observer le phénomène, nous explique tout. «Normalement, on est en sève descendante à cette période. À la Sainte-Catherine (soit le 25 novembre, ndlr), tout arbre prend racine, comme on dit. Mais cet été, avec la sécheresse, la pousse du végétal a stagné, et maintenant qu’il y a un redoux, la sève repart dans les fleurs. Bon, ça ne mènera à rien: on n’aura pas de fruits, hein.»

On lui demande si c’est inquiétant, si les arbres auront moins de résistance pendant l’hiver parce qu’ils auront donné des fleurs juste avant. Bernard est confiant: «Le végétal s’adapte depuis toujours aux variations de température. Par contre, c’est pour les arboriculteurs que ça peut être plus embêtant. Si leurs abricotiers, cerisiers et autres arbres à noyaux fleurissent trop tôt, par exemple en février, et qu’il y a une période de gel derrière, toute la récolte sera perdue.» Une floraison en octobre serait donc a priori moins dommageable pour les arbres à fruits qu’une floraison printanière précoce. On aura appris quelque chose.

Mais quelqu’un peut-il me dire où sont passés les stands de glaces?

