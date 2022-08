Sorties cinéma – «Flee», «Beast»: quels films aller voir cette semaine? Vous avez le choix entre un film d’action horrifique, une comédie, un drame hospitalier, de l’animation hors-norme. Pascal Gavillet Cécile Lecoultre

«Flee», attrape-le si tu peux

De l’animation totalement hors-norme. DR

Mêlant documentaire et fiction, archives de journaux télévisés dans les années 1980, séquences d’animation, monologue etc., «Flee», littéralement «Fuis», échappe à toute catégorisation de par sa forme même. Dégagé des codes, le cinéaste Jonas Poher Rasmussen s’invente un langage, une chronologie. D’une fluidité exceptionnelle, le récit glisse d’un sujet et d’une époque à l’autre, s’attarde sur une nuance ou au contraire, escamote une explication.

Alors que cette souplesse pourrait créer la confusion, elle instaure son propre temps narratif. C’est à une conversation intime que convie cet essai cinématographique, celle d’un psy et de son patient sur divan, celle d’amis matés par le trou de la serrure. L’animation ici, outre son potentiel détaché des préoccupations économiques inhérentes à un tournage en prise de vue réelle, pose ce filtre qui autorise toutes les impudeurs. Le destin d’Amir sorti des geôles d’état de son Afghanistan natal, sorti des tabous de son placard personnel, peut alors s’esquisser.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Flee» Afficher plus Réalisateur: Jonas Poher Rasmussen

Film graphique (Dan., 83’)

«Une urgence ordinaire», hôpital et choral

A l’entrée de l’hôpital.

Un hôpital, des destins qui convergent. Un jeune homme qui enjambe un pont et saute. Des parents qui emmènent leur fils sans se douter que son état sera plus grave que prévu. Des problèmes financiers qui s’en mêlent. Une fausse couche sans rapport avec eux qui complique encore les choses. Dans cette fiction, qui a déjà quatre ans (!), et après des «Mécréants» dont nous avions souligné les qualités en 2011, le réalisateur Mohcine Besri,confirme son aptitude à gérer un récit a priori complexe vu sa structure chorale et son appétence à vouloir embrasser plusieurs thèmes.

Les acteurs sont très bien dirigés et croient à ce qu’ils jouent, induisant l’implication du public. Et Besri a un sens du cadre qui force l’admiration, utilisant les potentialités du décor (presque toujours des intérieurs d’hôpital), comme sa profondeur de champ et sa géométrie en forme d’emboîtement. «Pour raconter le Maroc actuel, autrement dit, une société avec beaucoup de maux, de mon point de vue, l’hôpital c’était presque l’idéal. Je voulais raconter toute la société marocaine dans cette espèce de huis clos», déclare-t-il en guise d’intention. On ne peut qu’approuver. À découvrir.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Une urgence ordinaire» Afficher plus Réalisateur: Mohcine Besri

Avec Rachid Mustapha, Fatima Zahra Benacer

Drame (Sui, Mar., 85’)

«Beast», attention lion méchant

Idris Elba, son pote et sa fille en mauvaise posture. DR

L’affaire se déroule dans une réserve animalière d’Afrique du Sud où un docteur se rend en vacances avec ses deux filles, retrouvant sur place un biologiste de ses amis. Mais d’infâmes braconniers ayant décimé toute une famille de lions, le seul rescapé de cette sanglante tuerie est devenu un monstre assoiffé par la vengeance. Et notre petit groupe va se retrouver à l’affronter. C’est tout sauf à une partie de plaisir que nous invite ici Baltasar Kormakur, réalisateur islandais spécialiste d’un cinéma d’action musclé et efficace qui a su séduire les producteurs américains.

Le résultat est suffisamment roué pour conjuguer un rythme haletant à une psychologie minimale qui ne cherche pas la crédibilité à tout prix. On sait ce qu’on va voir lorsqu’on achète un ticket pour «Beast». Si le cinéaste vise la terreur en recréant les codes du film horrifique animalier, il s’aventure en terrain vierge. Après les requins, les ours, ou les piranhas, les lions n’avaient encore pas été les héros d’un récit de cette catégorie, dans un film plus proche de «Razorback» que de la série «Daktari». Certains retiendront leur souffle devant ce spectacle. Normal, c’est l’effet recherché.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Beast» Afficher plus Réalisateur: Baltasar Kormákur

Avec Idris Elba, Sharlto Copley

Horreur (USA, 93’)

«Rumba la vie», quand Dubosc dirige

Franck Dubosc apprend à danser. DR

C’est un homme qui compte renouer avec la fille qu’il n’a jamais connue et qui s’inscrit au cours de danse qu’elle dispense, évidemment sans lui dévoiler le pot aux roses. C’est surtout Franck Dubosc qui désire se donner le beau rôle dans un film par lui contrôlé de A à Z, puisqu’il est à la fois devant et derrière la caméra.

Le côté doux-amer de l’intrigue tranche peut-être avec la philosophie de beauf qu’il nous servait dans les différents volets de «Camping», ce «Rumba la vie» demeure tout aussi calamiteux, prototype de la comédie française qui se complaît dans une certaine ringardise même lorsqu’elle la dénonce, comme ici. Pénible.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Rumba la vie» Afficher plus Réalisateur: Franck Dubosc

Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa

Comédie (Fra., 103’)

«Tous les jours dimanche», portrait du père

Les parents du cinéaste. DR

Ce documentaire suisse s’apparente au portrait. D’un père par son fils. D’un cadre en préretraite vu par un œil extérieur. L’exercice est intéressant, ni plus ni moins. Steven Vit, son réalisateur, comprendra qu’on puisse ne pas se passionner pour des images familiales qui, très souvent, ne paraissent pas nous concerner.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Tous les jours dimanche» Afficher plus Réalisateur: Steven Vit

Documentaire: (Sui., 86’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

