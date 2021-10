En concert à Genève – Flèche Love, cœur sacré Sur scène le 28 octobre au Musée d’ethnographie de Genève, sur disque pour la suite de «Naga», la musicienne raconte cette démarche artistique qui ne ressemble qu’à elle. Fabrice Gottraux

Genève, 11 octobre 2021: Flèche Love pose dans le hall du Musée d’ethnographie de Genève, dans une robe de la styliste Lora Sonney – une manière, pour la musicienne, de soutenir les jeunes créatrices du cru. LUCIEN FORTUNATI

Masques, objets de culte, présence du sacré. Entre les vitrines du Musée d’ethnographie de Genève, Flèche Love glisse sans un bruit dans une robe parfaitement ajustée, d’un vert aussi éclatant qu’une feuille de printemps. Signée Lora Sonney, jeune styliste de la HEAD, que la musicienne a à cœur de défendre. Ses bras, son cou sont couverts de tatouages, les mains gantées d’un tissu gris souris aux motifs à nos yeux indéchiffrables.

Fantôme? Fantasme? Flèche Love est au MEG comme à la maison. Elle y joue jeudi 28 octobre en acoustique dans l’auditorium. Pas de machines cette fois mais le chant seul, accompagné d’Olivier Koundouno au violoncelle, Jaafar Aggiouri à la guitare et aux clarinettes. Une formule plus intime qu’Anima Cadelli, de son vrai nom, réserve à de rares occasions.

Grabuge

Flèche Love livre également une suite à son album «Naga», un second chapitre. Cette fois, plus de doute, la musicienne est sœur de Lhassa comme de Woodkid, étirant ses mondes intérieurs entre le chant hispanique en mélopée et le battement des tambours industriels. Comme un écho des symphonies romantiques, les cors appellent: ainsi «Mitote», le «grabuge» dans la langue de Cervantès telle qu’on la parle en Amérique du Sud. Notes pures de synthétiseur cosmonaute: suit «Acherontia Atropos», comme le nom latin du sphinx tête de mort, qui lui-même le doit à ce fleuve grec voisin du Styx… Des pizzicati à présent, une humeur orientale? «Naga part. II» s’achève avec «Bruja».

Flèche Love, sensation forte Bruja, la sorcière en espagnol. «Je les sens venir, dit le texte, en anglais cette fois. Mais ils ne me prendront pas, parce que mon corps est liquide, mes cellules pulsent.» Puis: «Ressens-tu cette énergie qui émane de mes blessures? Ils ont peur de moi, peur de mon pouvoir. As-tu peur de mon pouvoir?» Flèche Love tend l’oreille. Ses pas la portent vers la «chambre sonore» du musée: ici les extraits des archives musicales, les AIMP, samplées, ajustées, produisant ainsi un kaléidoscope inouï. Une installation sonore, ce serait dans vos cordes? J’adorerais! J’aime repenser la façon dont on vit la musique, interroger l’espace, l’architecture, le pourquoi de l’artiste nécessairement sur scène, du public nécessairement immobile dans la fosse. Des idées pour tout changer? L’immersion, voilà ce que je cherche. Mille choses m’inspirent, aussi bien ce musée japonais conçu par Tadao Ando, qui ne présente que quatre œuvres en tout, mais dont on ne peut pas ne pas se souvenir. De la danse également, en particulier le chorégraphe Damien Jalet, qui transforme progressivement les corps en statues de terre. Des groupes de metal aussi, avec leurs costumes, leurs communautés de fans; le metal instaure une vraie communion avec le public.

Vous voulez bouleverser le cérémonial du concert? Surtout, induire et inviter le cérémonial, de sorte que le public en fasse réellement partie. Si on s’en tient à un rapport de pouvoir, l’artiste sur son piédestal, la foule à ses pieds, le rapport est biaisé.

L’artiste est-il une figure sacrée? Oui, et ça peut être dangereux. Sans doute que l’on manque de spiritualité, raison pour laquelle les figures publiques prennent d’une certaine manière la place du divin. On se dit fan – fanatique – de quelqu’un? De cela, je me méfie. À mon sens, le sacré est en chacun de nous, dans les détails.

Vous avez des fans? À qui je m’adresse avec d’autres termes. Parce que ce sont des individus à part entière, avec leurs métiers, leurs vies.

Ce rapport à la «vedette» indique un besoin mal placé? Exactement. Il serait bon d’aller voir comment on agit dans d’autres cultures, là où le sacré fait partie du quotidien. Si, dans les Andes, on adore la Pachamama, a-t-on encore le temps pour sacrifier au culte des personnalités?

Dans vos rêves les plus fous, que feriez-vous? Je construirais une salle de spectacle en partant de zéro. Tout créer, avec des acousticiens, des architectes. Je rêve de travailler avec une chercheuse telle que Neri Oxman, une figure du biomimétisme, qui réalise des constructions inspirées de la nature.

Une démarche en partie scientifique, alors? Et qui ferait se rejoindre une foule d’individus dans un collectif, chacun et chacune avec son savoir-faire. Bien sûr, ceci demanderait de gros financements. Petit à petit, c’est envisageable.

Mutualiser les savoir-faire serait une solution? Une telle perspective est terriblement excitante. D’ailleurs, évoquer le collectif renvoie à la question du sacré. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ce qui est contre nature, c’est l’isolement.

