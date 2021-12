Épidémie de Covid à Genève – Flambée de cas à Genève, dont 70% au variant Omicron Le Canton publie des données ce jeudi. Il évoque une «augmentation massive des infections» et des «données épidémiologiques alarmantes». Marc Moulin Aurélie Toninato

A Genève, les nouveaux cas flambent et le très transmissible variant Omicron prend nettement le dessus. LUCIEN FORTUNATI

En cette semaine festive, le Canton de Genève renonce à son point sanitaire hebdomadaire face à la presse. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? L’adage est démenti par la notice épidémiologique parue sur le Net et le pointage virtuel transmis aux médias. En résumé: les nouveaux cas flambent, le très transmissible variant Omicron prend nettement le dessus, le système sanitaire voit son fardeau s’alourdir rapidement et on voit poindre une «menace sur le fonctionnement général de la société».

Lutte contre le Covid-19 Genève modifie les critères de quarantaine Abo Épidémie de Covid Omicron domine à Genève, l’Hôpital se remplit vite En octobre, le Canton recensait une cinquantaine de nouvelles infections au coronavirus par jour. Dernièrement, on compte plutôt un millier de nouveaux cas chaque jour; plus de 1600 pour la seule journée de mardi. Et il n’est pas certain qu’ils soient tous débusqués. «Le dispositif cantonal de test est saturé avec plus de 40’000 tests hebdomadaires réalisés, indique la notice. En conséquence, des personnes symptomatiques ne sont pas testées.» Un nouveau centre a ouvert mercredi au 2, rue de la Tour (ouverture quotidienne de 8 h à 22 h).

Absence de nombreux travailleurs?

La part des tests qui se révèlent positifs est jugée élevée (13,7%). On voit aussi grimper le taux de reproduction, cette évaluation du nombre moyen de transmissions virales qu’engendre chaque nouveau cas. Il a bondi de 1,06 à 1,17 en une semaine. Une valeur supérieure à 1 reflète une expansion de l’épidémie.

Le nouveau variant Omicron, repéré en novembre en Afrique australe, confirme sa réputation de forte contagiosité. Alors qu’il représentait un petit tiers des cas il y a une semaine, il est désormais à l’origine de 70% des contaminations, cumulant ses méfaits à ceux du variant antérieur, Delta.

«Avec une période d’incubation courte, un échappement vaccinal partiel et une transmissibilité élevée, il pourrait provoquer l’absence simultanée de nombreux travailleurs avec un risque élevé pour la continuité des activités, notamment au sein d’un système de santé déjà sous très haute tension», écrivent les responsables sanitaires cantonaux.

Qui est affecté? «La tranche d’âge des 20-49 ans est particulièrement touchée, mais on observe également une augmentation préoccupante des cas chez les 50-70 ans», indiquent les auteurs du rapport.

Charge hospitalière en hausse

Si la charge hospitalière augmente fortement, c’est toutefois encore surtout en raison de Delta, estiment les spécialistes. Les HUG annonçaient jeudi matin prendre en charge 268 personnes atteintes du Covid ou en réadaptation après la maladie. Sur ce nombre, on compte 190 malades avec un coronavirus actif, dont 21 aux soins intermédiaires et 17 aux soins intensifs. Les cliniques prennent en charge 22 autres personnes atteintes et prennent le relais pour certaines opérations urgentes.

HUG

Si les décès dus au Covid étaient devenus rares cet automne, le décompte macabre a repris début décembre de façon presque quotidienne, avec parfois du retard dans les annonces. Il y en a eu 30 ce mois sur les 792 que Genève a déplorés depuis le début de la pandémie.

La Direction générale de la santé rappelle avoir annoncé des modifications notamment des règles de quarantaine. Une réaction, écrit-elle, «face aux données épidémiologiques alarmantes».

Les standards liés à la pandémie sont surchargés. La ligne générale 0800 909 400 répond tous les jours. Une ligne est dédiée aux personnes présentant des symptômes: 022 427 88 00. Les personnes en quête de médecin peuvent appeler leur association, en journée: 022 708 00 26. En cas d’urgence, c’est le 144 qui s’impose.

Que faire si…

… j’ai des symptômes mais je n’arrive pas à trouver une place pour un test: Il faut protéger votre entourage, en limitant vos contacts et appliquant les gestes barrières, tout en surveillant votre état de santé…

… mon test est positif mais je n’ai pas été contacté par le service du médecin cantonal: Il faut vous mettre en isolement, avertir vos proches avec qui vous avez été en contact étroit dès 48h avant le début des symptômes, puis remplir le formulaire une fois que vous aurez reçu son lien par SMS.

… mon médecin est en vacances et j’ai des symptômes: Appelez le 022 708 00 26 qui vous réorientera vers les cabinets médicaux ouverts. Appelez le 144 dès que l’état se dégrade. Certains décès sont dus à un appel trop tardif.

… mon enfant est malade mais son pédiatre ne répond pas: Contactez pediatre-ge.ch ou le 0844 022 022

Les bons réflexes pour les Fêtes: Au moindre symptôme, déclinez une invitation. Avant de vous rendre quelque part, faites des autotests. Sur place, gardez une certaine distance, ayez une hygiène des mains irréprochable et aérez la pièce.

Quarantaine, quand et pour qui? Jusqu’à présent, lorsqu’une personne guérie ou vaccinée dans les douze derniers mois était en contact avec une autre positive au SARS-CoV-2, elle pouvait être exemptée de quarantaine. Dès le 1er janvier, il faudra avoir été guéri ou avoir eu sa dernière dose de vaccin depuis moins de quatre mois pour bénéficier de cette exemption.

La définition des «contacts étroits» est modifiée. On définissait un contact étroit celui qui avait été à moins de 1,50 m d’une personne malade durant plus de quinze minutes sans mesures de protection, jusqu’à 48h avant que cette dernière ne soit testée positive. Désormais, ne sont considérées comme contacts étroits que les personnes vivant sous le même toit (famille, colocataires, etc.).



Pour rappel, le candidat à la vaccination peut s’inscrire auprès de la ligne verte (0800 909 400) ou sur la plateforme cantonale. Soit il choisit un créneau directement dans l’agenda s’il y en a, soit il attend que le système lui en attribue un de manière aléatoire. S’il a l’impression d’attendre trop, il peut retourner sur la plateforme et voir si un créneau s’est libéré.

Plus d’informations sur le site dédié de l’État . État de Genève

