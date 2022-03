Musique française - Fishbach, reine du disco mélancolique

«En temps normal, j’adore les concerts, j’y passe ma vie mais, avec ces périodes de confinement, ça a été délicat. J’en suis arrivée au point où j’aurais été heureuse d’aller même à un bal musette.» Elle s’appelle Flora Fischbach mais a fait place nette dans ce nom qui ne claquait pas suffisamment. Appelez-la Fishbach et n’hésitez pas à prononcer «Fishback», c’est encore plus percutant. Tant qu’on y est, osez la rime riche: «Fishbach is back»! De retour cinq ans après «À ta merci», un premier album servi sur son lit de synthétiseurs vintage et hanté par une voix à vif. On vit alors en elle l’héritière de Catherine Ringer et Desireless, elle s’en était félicitée.