Entendu et vu aux Créatives – Fishbach, comme un poisson dans le grand bain rétro pop Clope au bec et manières grandiloquentes, la chanteuse française assurait le show mercredi à l’Usine, avec la voix autant qu’avec les mains. Fabrice Gottraux

Fishbach, sur la scène de PTR, mercredi 23 novembre à l’Usine, pour le festival Les Créatives, dans l’objectif de la jeune photographe Kenza Wadimoff. KENZA WADIMOFF

«Aïe, j’ai mal au cœur!» Lorsque explosent batterie, synthétiseurs et guitare électrifiée, un chant grave et chaud comme la braise émerge d’entre les basses, larguant ses formules poétiques de matamore, pour jouer d’une attitude rock qu’on dirait empreinte d’ivrognerie. Il faut voir le corps qui chavire mais se reprend, les bras ballants, posture affligée. Mais les bras à présent qui fouettent l’air d’un geste à la fois orgueilleux et pathétique. Parfaitement convaincant.