Finies les vacances – Première rentrée: les tout-petits découvrent, les parents s’émeuvent Les élèves de 4 à 5 ans ont fait connaissance lundi pour la première fois avec l’école. Un rite de passage, aussi pour les parents. Reportage à Carouge. Léa Frischknecht Cathy Macherel

À 4 ans, Maëlys marche dans les pas de sa maman, Mindouk, elle aussi scolarisée aux Allobroges. IRINA POPA

La météo serait plus idéale pour aller à la piscine ou dans un parc ombragé. Et pourtant. C’était bien dans une salle de classe que se rendaient, lundi matin, 4773 élèves pour leur entrée en 1P. Un moment important, rempli d’émotion, peut-être davantage encore pour les parents que pour les enfants.

À 8 h tapantes, la cloche sonne. Le préau de l’école des Allobroges, à cheval entre Carouge et les Acacias, retrouve son agitation habituelle après sept semaines de vacances scolaires. Si certains élèves connaissent déjà les lieux, pour d’autres, c’est une première. À l’image d’Aris, 4 ans. Avec son gros cartable sur les épaules, il semble un brin intimidé, mais déterminé. «C’est un grand jour», sourit sa maman, qui prend le temps de dire au revoir à son fils. Aujourd’hui, les tout-petits de 1P peuvent arriver entre 8 h et 8 h 45. Et la plupart ne resteront qu’une demi-journée, histoire de commencer tout en douceur.

Premier jour de classe pour Aris, 4 ans, à l’école des Allobroges. Irina Popa

«J’ai plutôt bien dormi cette nuit mais c’est vrai qu’hier soir, je n’arrêtais pas de me dire «ça y est, c’est déjà là!» sourit Mindouk. Avec son mari Nadir, ils accompagnent Maëlys, leur fille de 4 ans. Un moment particulièrement émotionnel pour cette maman qui a fait toute sa scolarité aux Allobroges. «Je suis contente qu’elle soit ici, ça me rappelle des souvenirs. Et puis, elle est fière de dire que c’est l’école de sa maman aussi!»

La petite ne semble pas trop dépaysée. Avant de pénétrer dans l’enceinte de l’école, elle salue ses copines de crèche, caresse un chien du quartier qu’elle connaît bien. «Nous étions là samedi pour la prérentrée, ça aide à savoir à quoi s’attendre», explique Nadir. Il y a deux jours, les futurs 1P, accompagnés par leurs parents, ont pu prendre le temps de découvrir leur classe, rencontrer la maîtresse, apprivoiser leurs camarades. Chaque enfant a même pu choisir l’autocollant qu’il souhaite mettre au-dessus de son crochet: de quoi entamer ce grand jour en toute sérénité.

Alors que la rue se vide peu à peu, El hadji Abdou Dieng arrive avec ses deux filles. La plus jeune, Mame Diarra, s’apprête à vivre son premier jour d’école. «C’est vrai que c’est un grand moment, sourit le papa, lui-même enseignant au postobligatoire. J’étais un peu stressé pour elle, j’y ai beaucoup pensé ces jours-ci. Heureusement, sa sœur Faty entre en 3P, c’est rassurant.» Alors que le trio pénètre dans le préau, la maman d’Aris en ressort, les yeux rougis, un mouchoir en main.

Faty et son papa sont venus encourager Mame Diarra (à gauche) pour son premier jour en 1P. Irina Popa

On retrouve, aussi, Nadir et Mindouk qui repartent sereins. «Ça s’est bien passé», respirent les parents. Qui regardent déjà leur montre pour estimer le temps qu’il leur reste pour aller faire quelques courses. «Mine de rien, c’est déjà bientôt 11 h 30! Ça change de la crèche où on la laissait de 9 h à 17 h, là c’est toute une autre organisation. Avec nos horaires assez variables, il va falloir prendre le coup.»

Des doudous dans les bras

Toujours à Carouge, dans un cadre plus campagnard, Elio emprunte lui aussi pour la première fois le chemin de l’école, celui de la Tambourine. C’est un sentier bucolique entre vieux arbres et hautes herbes. Il ne sait pas vraiment ce qui l’attend, mais il a vu, pour avoir visité la classe samedi matin avec ses parents, qu’«il y a beaucoup de jouets». «Il se réjouit, mais pour nous, ça fait un pincement au cœur», raconte son papa, Thomas, «surtout quand on se dit que c’est le tout début d’un long apprentissage qui va le conduire vers la vie active. Ça donne un peu le vertige».

Devant les grilles de l’école se succèdent des parents tenant leur enfant par la main. Des petits serrent fort leur doudou dans les bras. La petite Cléo, elle, a tout dans son sac. Un doudou pour si jamais, un goûter, et les pantoufles de rigueur. Elle arrive à l’école d’un bon pas. «Elle est impatiente de faire comme son frère», lance sa maman Estelle.

Des parents ont pris congé pour accompagner leurs enfants, d’autres se dépêchent d’aller au travail, sitôt ressortis de l’école. Une maman, Mélanie, dit que les maîtresses ont bien fait les choses. «Il y a plein de jouets dans la classe, la séparation n’a pas été trop difficile. Même si un autre enfant pleurait.» Son mari s’inquiète un peu pour la chaleur. «Les fenêtres sont toutes grandes ouvertes pour faire courant d’air, les maîtresses essaient de faire au mieux. Elles ont même acheté des brumisateurs, c’est plutôt sympa.»

Des papas et des mamans racontent avoir préparé un peu leur enfant à ce moment important, sans en faire une montagne non plus. «On lui a dit qu’il y aurait des jeux plus rigolos encore qu’à la maison, et qu’il va se faire encore plus de copains et copines», rapporte Jean-Philippe, papa de Kesiah. Chez le petit Elio, dans la cuisine, un semainier rempli de couleurs est affiché au mur, cela aide toute la famille.

Nombre de parents disent avoir dû, finalement, plus se préparer eux-mêmes que leur enfant. «Elle a grandi si vite», s’exclame Sofia, la larme à l’œil, qui vient de laisser sa petite Eva. «Elle a filé et m’a à peine dit au revoir», rigole Mélanie, rassurée. Une autre maman, à la sortie du préau, regarde en souriant son portable. Elle admire la photo qu’elle vient de prendre du premier jour à l’école de sa fille Leticia. «C’est sûr, ça fera un souvenir pour la vie!»



Rentrée caniculaire La rentrée scolaire 2023 aura été marquée par les fortes chaleurs qui frappent le bassin lémanique depuis ce week-end. Pour rappel, le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse participe au plan canicule en formulant, notamment, des recommandations avec le Département de l’instruction publique. Favoriser l’aération ou inciter les élèves à s’hydrater font notamment partie des conseils pour les écoles et structures d’accueil de la petite enfance, disponibles sur le site ge.ch. Une permanence téléphonique est également à disposition pour toutes questions des établissements et des parents au 022 546 41 00, durant les horaires de bureau.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos Cathy Macherel est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2010. Elle collabore à plusieurs rubriques, locale, Week-end et gère certains suppléments. Elle s'occupe notamment d'aménagement du territoire et affiche une prédilection pour les enquêtes et les approches magazine. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.