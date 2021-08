L’Allemagne serre la vis – Fini les tests gratuits: les non-vaccinés devront payer Pour relancer une campagne de vaccination qui piétine, le gouvernement met la pression sur les non-vaccinés en supprimant la gratuité des tests à partir du 11 octobre. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Les Allemands qui refusent de se faire vacciner ne pourront plus bénéficier de tests gratuits pour accéder à certains lieux publics. Berlin, 6 août 2021. Getty Images

La vie des non-vaccinés va se compliquer en Allemagne. À partir du 11 octobre prochain, ils devront en effet payer le test (entre 20 et 30 euros) pour s’offrir l’accès à certains lieux publics, comme les restaurants, les salles de spectacle, les centres de fitness, les cinémas ou les églises. Jusqu’à présent, ils pouvaient se faire tester gratuitement plusieurs fois par semaine, ce qui leur offrait les mêmes droits que les vaccinés.

La chancelière Angela Merkel et les présidents des régions se sont mis d’accord ce mardi sur cette mesure très controversée qui réduit considérablement les libertés des non-vaccinés. Ils sont encore plus de 40% en Allemagne. Les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ne pouvant pas se faire vacciner pour des raisons médicales ne sont pas concernés par cette mesure.