«Passeport Covid» – Fini le masque pour les personnes vaccinées? Guy Parmelin estime que les personnes qui ont reçu le vaccin ne devraient plus voyager masquées dans les transports publics. Réactions. Benjamin Pillard

Le président de la Confédération se dit favorable à ce que seuls les voyageurs non vaccinés soient obligés de porter le masque à l’avenir. Keystone / Jean-Christophe Bott

C’est une petite phrase qui a pris tout le monde de court. À l’instar du secrétaire général de l’Association suisse des organisateurs de concerts, spectacles et festivals de musique, fin décembre. En clair, l’idée d’un certificat de vaccination requis pour prendre part à un événement culturel ne choque pas l’actuel président de la Confédération, Guy Parmelin. Dans un entretien accordé à la «NZZ am Sonntag», le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a jugé «compréhensible» l’éventualité que les organisateurs privés (y compris pour les compétitions sportives) puissent accueillir à l’avenir uniquement les spectateurs vaccinés. Le ministre UDC s’est également dit favorable à ce qu’à terme, les voyageurs qui souhaitent prendre l’avion présentent un «passeport Covid», et que seules les personnes qui n’ont pas reçu le vaccin soient obligées de porter le masque dans les transports publics du pays.